BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 12 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Çanakkale İLÇESİ Merkez MAHALLESİ Kemalpaşa PAFTA NUMARASI 32 ADA/PARSEL NUMARALARI 202 / 17 YÜZÖLÇÜMÜ 41,13 m² VASFI Küçük İş Hanı MUHAMMEN BEDEL 4.635.120,00 TL (dörtmilyonaltıyüzotuzbeşbinyüzyirmi Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 139.053,60 TL (yüzotuzdokuzbinelliüç Türk Lirası altmış Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 07/04/2026 Salı Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdür Oluru’nun 07.01.2026 tarihli ve 1000984 sayılı kararına istinaden;

1. Kira süresinin, yer tesliminden tarihinden itibaren 2 yıl inşaat ve proje süresi dahil toplam 12 yıl olması,

2. Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların yükleniciye ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi,

3. Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere kira bedellerinin;

- İlk yıl için aylık 50.000,00-TL,

- 2. yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

- 3. yıl için aylık 250.000,00-TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-4. yılın başından 6. yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-7. yılın başında, 6. yılın kirasına % 50 artış yapılarak bulunan aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-8. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması.

4. Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında I. Bölgede, bitişik nizam 3 kat ticaret + konut alanı içerisinde kalmakta, tescilli yapıdan (Saat Kulesi) cephe aldığından her türlü inşai faaliyette Koruma Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Söz konusu parselde yapılacak yapıların tüm katları Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerine istinaden Turizm, Konaklama ve Hizmet(Ticaret) amacıyla değerlendirilebilmekte olup bodrum kat yapılmasında yönetmelikler çerçevesinde bir sakınca bulunmadığı, buna istinaden 164,52 m² inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m² oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6. Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

7. Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

8. Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

9. Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,



Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz ‘'Yapım veya Onarım Karşılığı'' uzun süreli kiralama modeline göre 12 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.



T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN



2. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 15 yıllığına ihale edilecektir.



İLİ Balıkesir İLÇESİ Burhaniye MAHALLESİ Pelitköy PAFTA NUMARASI I18-D18-C3 ADA/PARSEL NUMARALARI 480 / 1 YÜZÖLÇÜMÜ 5.454,99 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 22.820.316,00 TL (yirmiikimilyonsekizyüzyirmibinüçyüzonaltı Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 684.609,48 TL (altıyüzseksendörtbinaltıyüzdokuz Türk Lirası kırksekiz Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 24/02/2026 Salı Saat:14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdür Oluru’nun 07.01.2026 tarihli ve 1000977 sayılı kararına istinaden;



1- Kira akdinin süresinin, yer tesliminden itibaren 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 15 yıl olması,

2- Taşınmazın mevcut imar durumuna göre gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,

3- Kira ödemelerinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlaması ve kira bedellerinin;

-1. yıl için aylık 10.000,00-TL,

-2. yıl bir önceki yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-3. yıl için aylık 75.000,00-TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-4. yılın başından 7. yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması.

-8. yılın başında, 7. yılın kirasına % 50 artış yapılarak bulunan aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-9. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık

kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,



4- Taşınmaz üzerinde inşa edilecek tesisinin toplam 545,50 m² inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak; bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m² oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

5- Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

7- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

8- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

9- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi

10- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize defaten ödemesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma halkının ise yükleniciye ait olması,

11- Ekspertize konu parametrelerde (oda sayısı vb.) öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması ayrıca ekspertizde belirtilmeyen gelir getirici fonksiyonların eklenmesi halinde kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,



Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 15 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

3. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 24 yıllığına ihale edilecektir.



İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Camivasat PAFTA NUMARASI 19L-4D ADA/PARSEL NUMARALARI 1200 / 2 YÜZÖLÇÜMÜ 2.284,93 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 29.659.535,00 TL (yirmidokuzmilyonaltıyüzellidokuzbinbeşyüzotuzbeş Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 9.717.281,00 TL (dokuzmilyonyediyüzonyedibinikiyüzseksenbirTürk Lirası) İHALE TARİH VE SAATİ 26/02/2026 Perşembe Saat:14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi’nin 12.01.2026 tarihli ve 16/8 sayılı kararına istinaden;

1- Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl inşaat, proje süresi dahil toplam 24 yıl olması,

2- Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi,

3- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere;

1. yıl için aylık 6.000,00-TL olması,

2. yıl bir önceki yılın TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

3. yıl için aylık 50.000,00-TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

4. yılın başından 13. yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

14. yılın başında, 13. yılın kirasına %50 artış yapılarak bulunan aylık kira bedelinin üzerine TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

15. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

4- Taşınmaz Ayrık Nizam 2 (iki) kat E:0,10 Yençok:6,50 metre Konut alanında kalmakta olup "Yerleşmeye Gelişme Alanlarında Konut Kullanımına Yönelik Olarak Planlanan Alanlarının, lOm Ve Üzeri Genişliğindeki Yol Güzergahlarında Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Etmiş Konut Alanlarında Bulunan Parsellerin Bölgenin İhtiyacı Doğrultusunda Zemin Kat Ve Yol Seviyesinde Veya Açığa Çıkan Bodrum Katlarının Yoldan Cephe Alan Mekanlarında, Gürültü Ve Kirlilik Oluşturmayan Ve İmalathane Niteliğinde Olmayan Gayri Sıhhi Özellik Taşımayan, Halkın Günlük İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Dükkan, Kuaför Terzi, Muayenehane, Aile Sağlığı Merkezi, Lokanta, Pastane, Anaokulu, Kreş Gibi Konut Dışı Hizmetler Verilebilir." Plan notuna ve mevcut ön onaylı avan projeye istinaden; taşınmazın üzerine E:0,10, Yençok;6,50 m yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir ticari tesisin 228,49 m2 emsal inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

5- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize defaten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması.

7- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi.

8- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

9- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

10- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi,



Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 24 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

4. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.



İLİ Çanakkale İLÇESİ Merkez MAHALLESİ Barbaros PAFTA NUMARASI 31L3D30L2A ADA/PARSEL NUMARALARI 1422 / 78 YÜZÖLÇÜMÜ 5.711,09 m² VASFI 5 Katlı Betonarme Talebe Yurdu ve Arsası MUHAMMEN BEDEL 32.206.650,00 TL (otuzikimilyonikiyüzaltıbinaltıyüzelli Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 966.199,50 TL (dokuzyüzaltmışaltıbinyüzdoksandokuz Türk Lirası elli Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 24/03/2026 Salı Saat:14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi’nin 12.01.2026 tarihli ve 18/10 sayılı kararına istinaden;

1- Kira süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat, proje süresi dahil toplam 30 yıl olması,

2- Taşınmazda ifraz yoluyla yeni bir parsel oluşturularak öğrenci yurdu fonksiyonuyla yeni bir yurt alanının yapılması amacıyla İdarenin ve ilgili diğer kurumların izin ve onayları alındıktan sonra gerekli işlemlerin yapılması; bu amaçla yapılacak tüm işlerin masraflarının ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri alma sorumluluğunun yükleniciye ait olması; inşaat süresinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi,

3- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere kira bedellerinin;

1. yılın aylık kirasının 5.000,00 TL. olması,

2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4. yıl aylık kira bedelinin; 60.000,00 TL.'ye önceki 3 (üç) yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

5. yıldan 18. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

19. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

20. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4- Ekspertiz hazırlanırken öngörülen inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m² oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

5- Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

7- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

8- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

9- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 30 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

5. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 23 yıllığına ihale edilecektir.



İLİ Balıkesir İLÇESİ Havran MAHALLESİ Köylüce PAFTA NUMARASI I18-D18-C3 ADA/PARSEL NUMARALARI 113 / 202 YÜZÖLÇÜMÜ 23.973,89 m² VASFI Zeytinlik MUHAMMEN BEDEL 13.350.000,00 TL (onüçmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 400.500,00 TL (dörtyüzbinbeşyüz Türk Lirası) İHALE TARİH VE SAATİ 10/03/2026 Salı Saat:14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi’nin 22/09/2025 tarihli ve 616/579 sayılı kararına istinaden;

1- Kira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 23 yıl olması,

2- Taşınmazın, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi,

3- Kira ödemelerinin yer teslim tarihten itibaren başlaması ve kira bedellerinin;

1. yıl için aylık 20.000,00 TL,

2. ve 3. yıllar için bir önceki yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

4. Yıl için aylık 40.000,00 TL kira bedelinin üzerine önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

5. yılın başından 13. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

14. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

15. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4- Taşınmazın üzerine Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna göre inşa edilecek bir endüstri tesisin 750,00 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

5- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

7- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

8- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

9- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

10- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

11- Taşınmazların tüm güvenlik önlemlerinin (çit vb.) yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 23 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN



6. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 39 yıllığına ihale edilecektir.



İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Zeytinli PAFTA NUMARASI I17C20AID ADA/PARSEL NUMARALARI 1641/16 YÜZÖLÇÜMÜ 88.956,93 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 1.324.531.714,00 TL (birmilyarüçyüzzyirmidörtmilyonbeşyüzotuzbirbinyediyüzondört) GEÇİCİ TEMİNAT 39.735.951,42 TL (otuzdokuzmilyonyediyüzotuzbeşbindokuzyüzellibir Türk Lirası kırkiki Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 31/03/2026 Salı Saat:14:00

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi’nin 08/09/2025 tarihli ve 570/539 sayılı ve 26.01.2026 tarih ve 49/56 sayılı Kararlarına istinaden;

1. Toplam inşaat+imar planı işlemleri+projelendirme süresinin 5 yıl, toplam sözleşme süresinin 39 yıl olması,

2. İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3) Yer teslim tarihinden itibaren;

1. yıl aylık 50.000,00 (ellibin) TL kira alınması,

2. yıldan 5. yılın sonuna kadar aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılarak belirlenmesi,

6. yıl (işletme) aylık kira bedelinin, 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin) TL +önceki 5 yılın TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artırılarak belirlenmesi,

7. yılın başından 22. yılın sonuna kadar kira bedellerinin, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılarak alınması,

23. yılın kirasının, bir önceki yılın (22.yıl kirası) kira bedeline %50 artış yapılması sonrasında oluşan bedele TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılarak tespit edilmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

24. yıldan sözleşme süresinin sonuna (39.yılın sonu) kadar kira bedellerine, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılması,

4) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kamuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

7. Taşınmazın üzerine E:0,40 yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir AVM ve akaryakıt istasyonunun yaklaşık 27.642,88 m2 emsal inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşecek kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

8. Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin talebi, idarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla "AVM ve akaryakıt istasyonu" fonksiyonu olarak ekspertize konu olan taşınmazda ile ilgili fonksiyon değişikliği yapılması halinde, İdare tarafından sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

9. İnşaat bitirilip yatırım işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve/veya tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

10. Taşınmazın üzerinde bulunan fıstık çamı ağaçlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınarak kaldırılması,

11. Her türlü masraf ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere yer teslim tarihinden itibaren ilk 3 (üç) yıl içinde taşınmazın imar plan tadilatının yapılması, bu süre içinde plan tadilatının gerçekleşmemesi halinde sözleşmenin karşılıklı fesih edilmesi ve bu iş için alınmış tüm teminatların yükleniciye iadesi, yüklenicinin İdareden başkaca hiçbir hak veya menfaat talep etmemesi,

Şartlarıyla, “Alışveriş Merkezi+Akaryakıt İstasyonu” fonksiyonunda kullanılmak üzere, 39 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır.

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

7. İHALE



Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 25 yıllığına ihale edilecektir.



İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Kadıköy PAFTA NUMARASI 19L.I.A ADA/PARSEL NUMARALARI 135 / 6 YÜZÖLÇÜMÜ 1.067,50 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 15.970.658,00 TL (onbeşmilyondokuzyüzyetmişbinaltıyüzellisekiz Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 479.119,74 TL (dörtyüzyetmişdokuzbinyüzondokuz Türk Lirası yetmişdört Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 09/04/2026 Perşembe Saat:14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi’nin 28.07.2025 tarihli ve 466/448 sayılı kararına istinaden;

1- Kira süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl inşaat, proje, süresi dahil toplam 25 yıl olması,

2- Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi,

3- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere; -İlk yıl için aylık 15.000,00 TL,

2. yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

3. için aylık 85.000,00 TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

4. yılın başından 14. yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

15. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

16. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,



4- Taşınmaz Bitişik Nizam 2 (iki) kat “Konut” alanında kalmakta olup mevcut ön onaylı avan projeye istinaden; taşınmazın üzerine 2 Katlı ve 808,00 m2 emsal inşaat alanına sahip bir “ticari tesis” yapılacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

5- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

7- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,

8- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

9- Yer teslim tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

10- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

Şartlarıyla, yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 25 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.



YUKARIDA BELİRTİLEN TAŞINMAZLARIN İHALELERİNE GİREBİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYRI AYRI SAĞLANMAK GEREKMEKTEDİR.



İhaleler, yukarıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

İstekliler; ihalelere katılabilmek için, İhale Şartnamelerinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1. İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)

2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair makamdan (STK olması halinde faaliyet belgesi) belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (STK olması halinde yetki belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yönetim kurulu kararının aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti)

5. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

6. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın Balıkesir Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

7. İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

8. Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9. Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

10. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

11. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

13. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu,

14. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir),

15. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,



Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.