BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/71 Esas



KARAR NO: 2024/68

DAVALI HANİFE BİLGİN -629....6612 T.C Kimlik nolu

Mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVANIN KABULÜNE;

1-) Bartın 2. Noterliğinin 02/06/2016 tarih 3754 yevmiye nolu vasiyetnamesinin tenfizi ile

A) Bartın ili Merkez ilçesi Hasankadı-Şabankadı mahallasi 247 ada 26 parsel sayılı taşınmazın müteveffa Muhittin Bilgin adına kaydının iptali ile tapunun davacı Sabahat Bilgin adına kayıt ve tesciline,

B) Bartın ili Merkez ilçesi Kemerköprü Mahallesi 1227 ada 1 parsel sayılı 1. Kat 3 nolu bağımsız bölümün müteveffa Muhittin Bilgin adına 1/2 hissenin iptali ile tapunun davacı Sabahat Bilgin adına kayıt ve tesciline karar verilmiş olup, yukarıda kimlik bilgisi yazılı davalının bildirilen adresine tebligat yapılamamış ve adres araştırmasından da netice alınamadığından, ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren iki haftalık süre içinde yazılı dilekçe ile veya sözlü başvuru üzerine tutulacak tutanak ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceğine, başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususunun davalı HANİFE BİLGİN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.