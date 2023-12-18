Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2023/38 Esas

DAVALILAR :

1- AYŞE ARABACI - 42530085096 - Aktepe Sok. No: 25 BalıkesirköyüLefkoşe Kuzey Kıbrıs

2- YILMAZ DURSUN - 39494186228 - Kayseri Sok.A40 Esentepe /Girne Kuzey Kıbrıs

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğüvekili tarafından mahkememizdeaçmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan davada ; Bartın ili, Merkez ilçesi, Küçüksazye Köyü,125 ada, 294 parsel sayılı taşınmazda hissenizin bulunduğu, bu taşınmazın 85,44 m² likkısmın irtifak yeri olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescilini talepedildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği, kamulaştırma bedelinin Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, kamulaştırma ilanının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası,Adli Yargıda maddi hataya karşı düzeltim davası TEDAŞ'a karşı açılabileceği, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği hususu;

Yine 29/05/2023 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 02/06/2023 havale tarihli Fen Bilirkişileri tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu Küçüksazye Köyü 125 ada294 parselin tapu kaydında cinsi "tarla" olup yüzölçümü2.273,37 m² olduğu, IR:85,44 m²" şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 02/10/2023 havale tarihli ek raporunda "Dava konusu taşınmaz Bartın belediyesi sınırları içerisindedir, taşınmaz yola cepheli değildir, kadastro parselidir, yapılaşmaya uygun değildir, taşınmazda değer artışı ya da eksilmesi tespit edilmemiştir, kamulaştırma bedelinin toplam 12.098,23-TL" şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 29/02/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.