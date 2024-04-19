BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/486 Esas

DAVALILAR : HARUN CANBAKIŞ - Fatih Mah. Batı Sokak No:23/1 Körfez/ KOCAELİ

Davacı Bartın İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan davada ; Bartın ili, Merkez ilçesi, Geriş Köyü,101 ada,49 parsel sayılı taşınmazda hissenizin bulunduğu, bu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi adına Bartın İl Özel İdaresi adına tescilinin talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği, kamulaştırma bedelinin Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, kamulaştırma ilanının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası,Adli Yargıda maddi hataya karşı düzeltim davası Bartın İl Özel İdaresine karşı açılabileceği, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği hususu;

Yine 13/02/2024 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 19/02/2024 havale tarihli Fen Bilirkişileri tarafından hazırlanan raporda " Dava konusu Geriş Köyü 101 ada 49 parselin tapu kaydında cinsi "tarla" olup yüzölçümü 2.029,92 m² olduğu," şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 04/03/2024 havale tarihli raporunda "Dava konusu taşınmazın killi-tınlı bünyede % 1-3 eğimlidir, tapuda tarla vasfında, %80 objektif değer artışının olduğu, kapitalizasyon faiz oranın % 4 olacağı , kamulaştırma bedelinin toplam 605.261,24-TL olduğu rapor edildiği iş bu davaya karşı iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren“ Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 16/07/2024 günü saat 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.