BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DİJİTAL GÖSTERİ MERKEZİ YERİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Millet Kıraathanesi içerisinde dijital gösteri merkezi yeri kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin:

a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL

b. Telefon Numarası: 444 0 669

2- İşin Adı: Millet Kıraathanesi içerisinde dijital gösteri merkezi yeri kiraya verilmesi işi.

3- İşin Niteliği: Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:7/1 nolu bağımsız bölümde yer Millet Kıraathanesi içerisine dijital gösteri merkezi yapılıp işletilmesi şartıyla kiraya verilmesi.

4- İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:7/1

5- İşin Süresi: 5+5 Yıl

6- Ada / Parsel: 982 Ada 4 Parsel

7- Kiralanan Yerin Toplam Alanı: 2.559,09 m²

8- Muhammen Bedel (Aylık): 1.000.000,00TL+KDV (BirmilyonTürkLirası) veya Aylık ciro 10.000.000,00TL (OnmilyonTürkLirası) yi aştığı takdirde aylık cironun %20 si.

9- Geçici Teminat (%3): 1.800.000,00TL (BirmilyonsekizyüzbinTürkLirası)

10- İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL

11- Tarih ve Saati: 04/12/2025 Saat: 10:00

12- Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 04/12/2025 Saat: 10:00

13- İhaleye Katılabilme Şartları:

a. Gerçek Kişi İse;

i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

ii. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.

iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”

iv. Noter tasdikli imza beyannamesi.

b. Tüzel Kişi İse;

Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

c. Ortak Hükümler;

i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.

ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.

iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.

vi. SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

vii. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

vii. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

ix. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.

14. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 10.000,00TL (OnbinTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

15. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (04/12/2025 Saat: 10:00 a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.