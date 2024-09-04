BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

Dosya No: 2023/34 Esas 15/08/2024

Davacı TCDD İşletme Genel Müdürlüğü ile Davalılar Abdulhakim TAŞ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 13/06/2023 tarihli kararında;

"Davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu Batman ili, Merkez ilçesi, Bedyan köyü, 347 parselde kayıtlı taşınmazın 27/01/2023 tarihli fen bilirkişi rapor ve krokisinde B ve C harfleri ile gösterilen toplam 5084,11 m2lik kısmına ilişkin mülkiyet kamulaştırma bedelinin 91.361,45 TL olduğunun tespitine,

2-Dava konusu Batman ili, Merkez ilçesi, Bedyanköyü, 347parselde kayıtlı taşınmazın 27/01/2023 tarihli fen bilirkişi rapor ve krokisinde B ve C harfleri ile gösterilen toplam 5084,11 m2lik kısmının tapu kaydının iptali ile davacı TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü lehine tapuya kayıt ve tesciline,

3-Mahkememizce tespit edilen 91.361,45 TL kamulaştırma bedelinin davalılara (Abdurrahman Cemiloğlu ve Fuat oğlu Kadri yönünden kayyım Ali Osman Bilgiliye ödeme yapılmasına) tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine; (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

4)Davalıların hissesine düşen 61.009,32TL kıymet takdir bedelinin ödenmesi için müzekkere yazılmamışsa yazılmasına, yazılmış ise yeniden yazılmasına yer olmadığına,

5)Kalan kısım olan 3'er aylık vadeli hesapta bulunan 30.352,13 TL bedelin ödenmesi için müzekkere yazılmasına, (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

6)Dava 4 ay içinde sonuçlandırılmadığından davalıların(Abdurrahman Cemiloğlu ve Fuat oğlu Kadri yönünden kayyım Ali Osman Bilgiliye ödeme yapılmasına) hissesine düşen 61.009,32 TL kıymet takdir bedeline 28/03/2016 tarihinden ilk karar tarihi olan 21/02/2020 tarihine kadar,geri kalan30.352,13 TL bedele 28/03/2016 tarihinden ikinci karar tarihi olan 13/06/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilerek davacıdan tahsili ile davalılara tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine, (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

7-Taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek, vakıf, vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

8-Kararın gereği için bir suretin Batman Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

9-Kararın gereği için bir suretinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine gönderilmesine,

10-27/01/2023 tarihli fen bilirkişisi rapor ve krokisinin karar eki sayılmasına,

11-Alınması gerekli 179,90 TL karar ve ilam harcından 27,70 TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 152,2 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

12-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

13-Davalıİsmail İNALCAN, Keleş ENŞ, Sema KIRMIZIGÜL ile Kayyım Ali Osman Bilgili kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeler gereğince hesap edilen 9.200,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak Davalı İsmail İNALCAN, Keleş ENŞ, Sema KIRMIZIGÜL ve kayyım Ali Osman Bilgili'ye verilmesine,

14-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

15-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

Dair, Kayyım vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda yasa gereği terkin ve tescil yönünden kesin, bedelin tespiti yönünden kararın taraflara tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile 2 hafta içerisinde Diyarbakır BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi ve ekleri tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen ve kendilerine tebligat yapılamayan davalılar Eda CEMİLOĞLU, Ekrem ŞİRİNOĞLU (T.C Kimlik No:18170888618) ve Mehmet Dilaver ÇİÇEN (T.C Kimlik No:22523040288)'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.