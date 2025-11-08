BATMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No İli/İlçesi Mah./Köyü Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Batman/Merkez Tilmerç 6440 1 1.397,83 Tam Arsa İmarlı (A-2 Konut alanı) 10.670.000,00 2.667.500,00 11/20/25 10:15 2 Batman/Merkez Tilmerç 6443 3 1.669,36 Tam Arsa İmarlı (A-2 Konut alanı) 12.730.000,00 3.182.500,00 11/20/25 10:30 3 Batman/Merkez Tilmerç 4111 11 1.854,51 Tam Arsa İmarlı (A-6 Ticaret-Konut alanı) 27.820.000,00 6.955.000,00 11/20/25 10:45

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden "Bayındır Mah. Cizre Cad. No:34 Merkez/Batman" adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen hususların belgelendirilmesi ve bu belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

8- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000-TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000-TL'yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

9- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

10- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 213 3011 (Dahili: 1433) no.lu telefondan, batman.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.