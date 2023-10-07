BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/83 Esas

KARAR NO: 2023/512

DAVALI: FAZIL NURİ OĞLU

Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Bayburt İli Şingah Mah. 96 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu iptalini ve müvekkil adına tesciline karar verilmesi talep edildiği, dava sonucunda Davanın Reddine, karar verilmiş olup, verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. Davalı Fazıl Nuri Oğlu'a iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kanun yoluna başvurmanız ve istinaf başvuru dilekçesine cevap vermeniz ilanen tebliğ olunur. 02/10/2023