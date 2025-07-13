T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İHALE İLANI

İhale Konusu: Aşağıda açık adresleri verilen taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilme ihaleleri.

İhale Usulü/Yeri/Tarihi: 2886 sayılı Kanun – 45. maddesi (Açık Teklif Usulü) / Bayrampaşa Belediyesi, Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa-İSTANBUL/ 24.07.2025 Perşembe günü, tabloda belirtilen saatlerde ayrı ayrı ihale yapılacaktır.

İhale: Söz konusu taşınmazların, kira süresinin sonuna kadar ki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 25. maddesine istinaden %3'ü tutarında geçici teminat yatırılacaktır. Şartname 10.000,00 TL karşılığında Belediye Hizmet binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (5. kat) satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 23.07.2025 tarihinde saat: 17:00’ a kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir. İstekliler başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile İdaremize gönderebilir ancak ihale evraklarının teslim saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşmaması halinde bu gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

Sıra No Kiraya Verilecek Yer Niteliği Aylık Muhammen Bedeli+%20 KDV GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE SAATİ 1 Altıntepsi Mah.Uygur Cd.No:2/1 (Arda Turan Spor Tesisleri-Zemin Katta) KAFETERYA (Park İçi) 353.000,00 TL+%20 KDV 381.240,00 TL 10:30 2 Yıldırım Mah.Millet Cd.No:82/2 TAKSİ DURAĞI KABİNİ 12.100,00 TL+%20 KDV 13.068,00 TL 10:40 3 Altıntepsi Mah.Yahya Kemal Cd.No:1/1 TAKSİ DURAĞI KABİNİ 12.700,00 TL+%20 KDV 13.716,00 TL 10:50 4 Orta Mahalle Numunebağı Caddesi No:9/1 TAKSİ DURAĞI KABİNİ 11.400,00 TL+%20 KDV 12.312,00 TL 11:00 5 Yenidoğan Mah. Yahya Kemal Cd. No:74 TAKSİ DURAĞI KABİNİ 10.200,00 TL+%20 KDV 11.016,00 TL 11:10 6 Terazidere Mah., Funda Sokak No:6/1 BÜFE 15.000,00 TL+%20 KDV 16.200,00 TL 11:20

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d) Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname. (Gerçek- Tüzel Kişiler)

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Tüzel Kişiler)

f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi. Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

g) Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete) (Tüzel Kişiler)

h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek-Tüzel Kişiler)

Not: Belgelerin aslı, noter onaylı suretleri veya e-devletten alınmış kare kodlu yada barkotlu belgeler kabul edilir.