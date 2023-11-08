Yayınlanma: 08 Kasım 2023

BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ 2024 YILI 6 AYLIK (01.01.2024-30.06.2024) HASTANE SİSTEMLERİNİN-CİHAZLARININ 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

İKN: 2023/1236766

1- İdarenin

a) Adı: Bayrampaşa Devlet Hastanesi

b) Adresi: İsmetpaşa Mah.Kenar cad.No:6 34040 - Bayrampaşa/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2125676774 – 2125011552

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 2024 YILI 6 AYLIK (01.01.2024-30.06.2024) HASTANE SİSTEMLERİNİN-CİHAZLARININ 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 32 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bayrampaşa Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2024

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bayrampaşa Devlet Hastanesi D Blok Müdür Yrd. Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- Yüklenici, Teknik Şartnamenin Madde 2.1’de yer alan tablosundaki sistemlerin /cihazların /ekipmanların periyodik bakımlarını yaptıracağı bakımcı firmaların ulaşım bilgilerini ve ilgili firmalara ait cihaz yetkili servis veya TSE HYB (TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerini) belgeleri Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.

2- Isıtma tesisatı grubunda bulunan kazan ve kombi cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS12676 veya TS12865 TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) veya en az bir adet kazan üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır

3- Yangın ve su tesisatı grubunda bulunan yangın pompa gruplarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi (Pompalar Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG) veya en az bir pompa grubu üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge ihale teklif dosyasında sunulacaktır

4- Soğutma ve havalandırma tesisatı grubunda bulunan klima santrali, aspiratör santrali ve soğutma grubu cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12850 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi veya soğutma grubu, klima/aspiratör santrali sistemlerinin herhangi birine ait bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge ihale teklif dosyasında sunulacaktır

5- Asansör yüklenici/bakımcı firması ''Asansör Monte Eden veya Üretici'' firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır. (H modül, G modül vb.) Bu belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır

6- Bakım yapacak olan asansör firması Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE-HYB 12255 belgesine sahip olacaktır. Bu belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır

7- Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo ve hücreler grubuna ait isteklinin bakımları yapacak personel ile ilgili Güncel Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı SMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluk belgesi ve diploma fotokopisi ihale teklif dosyasında sunulacaktır

8- IT Pano cihazlarına bakımı yapacak olan firmanın birimlerimizde kullanılan IT İzole Panoların üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge ihale teklif dosyasında sunulacaktır

9- Yüklenici firma elektrik/elektronik/mekanik mühendislik hizmetlerinin verilmesi, elektrik/elektronik/mekanik ve otomasyon sistemlerinin teknik bakım işletilmesi ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 belgelerine sahip olacak ve bu belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış ; her türlü teknik sistemlerin tamir, bakım , onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir