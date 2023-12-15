BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

No Mahalle



Tapu Kaydı Ada

Parsel Yüzölçümü (m²)



Hisse Oranı

Niteliği Muhammen Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Tarihi İhale Saati 1 Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143 Kat: 1 Daire: 1



Ertuğrul 34

34 115,00



Tam

Mesken 3.000.000,00 90.000,00 26/12/2023 10:00 2 Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143 Kat: 4 Daire: 4



Ertuğrul 34

34 115,00



Tam

Mesken 2.920.000,00 87.600,00 26/12/2023 10:10 3 Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49 Kat: 1 Daire: 2



Ertuğrul 1131

87 88,00



Tam

Mesken 2.800.000,00 84.000,00 26/12/2023 10:20 4 Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49 Kat: 2 Daire: 4



Ertuğrul 1131

87 87,00



Tam

Mesken 2.960.000,00 88.800,00 26/12/2023 10:30 5 Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49 Kat: 4 Daire: 11



Ertuğrul 1131

87 88,00



Tam

Mesken 2.720.000,00 81.600,00 26/12/2023 10:40 No Mahalle Ada Parsel



Yüzölçümü (m²)



Hisse Oranı Niteliği

Birim m² Satış Fiyatı (TL.)

Muhammen Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Tarihi İhale Saati 6 Ayasköy 193 7



7.182,00



Tam Tarla

250,00

1.795.500,00 53.865,00 26/12/2023 10:50 7 Bölcek 138 3



3.307,00



Tam Tarla

200,00

661.400,00 19.842,00 26/12/2023 11:00 8 Alibeyli 148 1



11.293,00



Tam Tarla

250,00

2.823.250,00 84.697,50 26/12/2023 11:10 9 Alibeyli 157 1



5.682,00



Tam Tarla

250,00

1.420.500,00 42.615,00 26/12/2023 11:20 10 Çamköy 113 4 (Eski 119 Parsel)



9.419,65



Tam Tarla

200,00

1.883.930,00 56.517,90 26/12/2023 11:30 11 Ferizler 143 24



24.768,95



Tam Tarla

150,00

3.715.342,50 111.460,28 26/12/2023 11:40 12 Paşaköy 122 65 (Eski 82 Parsel)



2.318,36



Tam Zeytinli Tarla

140,00

324.570,40 9.737,12 26/12/2023 11:50 13 Ertuğrul 106 13



1.279,00



Tam Tarla

1.000,00

1.279.000,00 38.370,00 26/12/2023 12:00 14 Çalıbahçe 119 19 (eski 169)



6.203,22



Tam Tarla

100,00

620.322,00 18.609,66 26/12/2023 12:10 15 Maruflar 0 41



375,00



Tam Tarla

500,00

187.500,00 5.625,00 26/12/2023 12:20 16 Maruflar 0 47



2.688,00



Tam Tarla

250,00

672.000,00 20.160,00 26/12/2023 13:40 17 Bayramcılar 189 14



5.895,92



Tam Tarla

100,00

589.592,00 17.687,76 26/12/2023 13:50 18 Fatih 726 49



215,00



Tam Arsa

5.000,00

1.075.000,00 32.250,00 26/12/2023 14:00 19 Fevzipaşa 771 44



297,00



Tam Arsa

4.000,00

1.188.000,00 35.640,00 26/12/2023 14:10 20 Fevzipaşa 928 97



249,00



Tam Arsa

4.000,00

996.000,00 29.880,00 26/12/2023 14:20 21 Kozluca 117 41



1.764,33



Tam Arsa

600,00

1.058.598,00 31.757,94 26/12/2023 14:30 22 Tavukçukuru 109 28



471,85



Tam Arsa

600,00

283.110,00 8.493,30 26/12/2023 14:40





1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 22 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü Satış ihalesi yapılacaktır.

2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4. İhalelerin muhammen satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.

5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.

8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden bir gün önce yani 25.12.2023 tarihinde saat 17:00’da dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

A. Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

B. Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

9. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 04.01.2024 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.

10. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

11. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur.