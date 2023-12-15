BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
No
Mahalle
Tapu Kaydı
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Hisse Oranı
Niteliği
Muhammen Satış Bedeli (TL.)
Geçici Teminat (TL.)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143
Kat: 1 Daire: 1
Ertuğrul
34
34
115,00
Tam
Mesken
3.000.000,00
90.000,00
26/12/2023
10:00
2
Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143
Kat: 4 Daire: 4
Ertuğrul
34
34
115,00
Tam
Mesken
2.920.000,00
87.600,00
26/12/2023
10:10
3
Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49
Kat: 1 Daire: 2
Ertuğrul
1131
87
88,00
Tam
Mesken
2.800.000,00
84.000,00
26/12/2023
10:20
4
Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49
Kat: 2 Daire: 4
Ertuğrul
1131
87
87,00
Tam
Mesken
2.960.000,00
88.800,00
26/12/2023
10:30
5
Maltepe Mah. Harmanyeri Cad. No: 49
Kat: 4 Daire: 11
Ertuğrul
1131
87
88,00
Tam
Mesken
2.720.000,00
81.600,00
26/12/2023
10:40
No
Mahalle
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Hisse Oranı
Niteliği
Birim m² Satış Fiyatı (TL.)
Muhammen Satış Bedeli (TL.)
Geçici Teminat (TL.)
İhale Tarihi
İhale Saati
6
Ayasköy
193
7
7.182,00
Tam
Tarla
250,00
1.795.500,00
53.865,00
26/12/2023
10:50
7
Bölcek
138
3
3.307,00
Tam
Tarla
200,00
661.400,00
19.842,00
26/12/2023
11:00
8
Alibeyli
148
1
11.293,00
Tam
Tarla
250,00
2.823.250,00
84.697,50
26/12/2023
11:10
9
Alibeyli
157
1
5.682,00
Tam
Tarla
250,00
1.420.500,00
42.615,00
26/12/2023
11:20
10
Çamköy
113
4
(Eski 119 Parsel)
9.419,65
Tam
Tarla
200,00
1.883.930,00
56.517,90
26/12/2023
11:30
11
Ferizler
143
24
24.768,95
Tam
Tarla
150,00
3.715.342,50
111.460,28
26/12/2023
11:40
12
Paşaköy
122
65
(Eski 82 Parsel)
2.318,36
Tam
Zeytinli Tarla
140,00
324.570,40
9.737,12
26/12/2023
11:50
13
Ertuğrul
106
13
1.279,00
Tam
Tarla
1.000,00
1.279.000,00
38.370,00
26/12/2023
12:00
14
Çalıbahçe
119
19
(eski 169)
6.203,22
Tam
Tarla
100,00
620.322,00
18.609,66
26/12/2023
12:10
15
Maruflar
0
41
375,00
Tam
Tarla
500,00
187.500,00
5.625,00
26/12/2023
12:20
16
Maruflar
0
47
2.688,00
Tam
Tarla
250,00
672.000,00
20.160,00
26/12/2023
13:40
17
Bayramcılar
189
14
5.895,92
Tam
Tarla
100,00
589.592,00
17.687,76
26/12/2023
13:50
18
Fatih
726
49
215,00
Tam
Arsa
5.000,00
1.075.000,00
32.250,00
26/12/2023
14:00
19
Fevzipaşa
771
44
297,00
Tam
Arsa
4.000,00
1.188.000,00
35.640,00
26/12/2023
14:10
20
Fevzipaşa
928
97
249,00
Tam
Arsa
4.000,00
996.000,00
29.880,00
26/12/2023
14:20
21
Kozluca
117
41
1.764,33
Tam
Arsa
600,00
1.058.598,00
31.757,94
26/12/2023
14:30
22
Tavukçukuru
109
28
471,85
Tam
Arsa
600,00
283.110,00
8.493,30
26/12/2023
14:40
1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 22 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü Satış ihalesi yapılacaktır.
2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
4. İhalelerin muhammen satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden bir gün önce yani 25.12.2023 tarihinde saat 17:00’da dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
A. Gerçek kişiler;
Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
B. Tüzel kişiler;
Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
9. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 04.01.2024 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
10. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.
11. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142
İlan olunur.