BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

No

Mahalle



Tapu Kaydı

Ada


Parsel

Yüzölçümü (m²)



Hisse Oranı


Niteliği

Muhammen Satış Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143

Kat: 1 Daire: 1



Ertuğrul

34


34

115,00



Tam


Mesken

3.000.000,00

90.000,00

26/12/2023

10:00

2

Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143

Kat: 4 Daire: 4



Ertuğrul

34


34

115,00



Tam


Mesken

2.920.000,00

87.600,00

26/12/2023

10:10

3

Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49

Kat: 1 Daire: 2



Ertuğrul

1131


87

88,00



Tam


Mesken

2.800.000,00

84.000,00

26/12/2023

10:20

4

Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49

Kat: 2 Daire: 4



Ertuğrul

1131


87

87,00



Tam


Mesken

2.960.000,00

88.800,00

26/12/2023

10:30

5

Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49

Kat: 4 Daire: 11



Ertuğrul

1131


87

88,00



Tam


Mesken

2.720.000,00

81.600,00

26/12/2023

10:40

No

Mahalle

Ada

Parsel



Yüzölçümü (m²)



Hisse Oranı

Niteliği


Birim m² Satış Fiyatı (TL.)


Muhammen Satış Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

6

Ayasköy

193

7



7.182,00



Tam

Tarla


250,00


1.795.500,00

53.865,00

26/12/2023

10:50

7

Bölcek

138

3



3.307,00



Tam

Tarla


200,00


661.400,00

19.842,00

26/12/2023

11:00

8

Alibeyli

148

1



11.293,00



Tam

Tarla


250,00


2.823.250,00

84.697,50

26/12/2023

11:10

9

Alibeyli

157

1



5.682,00



Tam

Tarla


250,00


1.420.500,00

42.615,00

26/12/2023

11:20

10

Çamköy

113

4

(Eski 119 Parsel)



9.419,65



Tam

Tarla


200,00


1.883.930,00

56.517,90

26/12/2023

11:30

11

Ferizler

143

24



24.768,95



Tam

Tarla


150,00


3.715.342,50

111.460,28

26/12/2023

11:40

12

Paşaköy

122

65

(Eski 82 Parsel)



2.318,36



Tam

Zeytinli Tarla


140,00


324.570,40

9.737,12

26/12/2023

11:50

13

Ertuğrul

106

13



1.279,00



Tam

Tarla


1.000,00


1.279.000,00

38.370,00

26/12/2023

12:00

14

Çalıbahçe

119

19

(eski 169)



6.203,22



Tam

Tarla


100,00


620.322,00

18.609,66

26/12/2023

12:10

15

Maruflar

0

41



375,00



Tam

Tarla


500,00


187.500,00

5.625,00

26/12/2023

12:20

16

Maruflar

0

47



2.688,00



Tam

Tarla


250,00


672.000,00

20.160,00

26/12/2023

13:40

17

Bayramcılar

189

14



5.895,92



Tam

Tarla


100,00


589.592,00

17.687,76

26/12/2023

13:50

18

Fatih

726

49



215,00



Tam

Arsa


5.000,00


1.075.000,00

32.250,00

26/12/2023

14:00

19

Fevzipaşa

771

44



297,00



Tam

Arsa


4.000,00


1.188.000,00

35.640,00

26/12/2023

14:10

20

Fevzipaşa

928

97



249,00



Tam

Arsa


4.000,00


996.000,00

29.880,00

26/12/2023

14:20

21

Kozluca

117

41



1.764,33



Tam

Arsa


600,00


1.058.598,00

31.757,94

26/12/2023

14:30

22

Tavukçukuru

109

28



471,85



Tam

Arsa


600,00


283.110,00

8.493,30

26/12/2023

14:40


1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 22 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü Satış ihalesi yapılacaktır.

2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4. İhalelerin muhammen satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.

5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.

8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden bir gün önce yani 25.12.2023 tarihinde saat 17:00’da dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

A. Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

B. Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

9. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 04.01.2024 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.

10. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

11. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01949823