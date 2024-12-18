BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DÜZELTME İLANI

REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANININ C. MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZELTİLMİŞTİR.

C- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

1. İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

2. Muhammen bedelin %3’ü kadar geçici teminat

3. Her sayfasına “okudum ve anladım” yazılarak imzalanmış şartname.

4. Şartname alındısına ilişkin makbuz.

5. Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6. İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar idareden onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

7. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, 2023 yılı içerisinde en az 90 Milyon TL ciro yaptıklarına ilişkin belgeyi sunacaklardır.

8. Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

9. Teklif Mektubu ve Eki Teklif Cetveli (Şartname ekinde yer almaktadır.)

10. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (9)’uncu maddelerine ek olarak;

10.1 İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgâh belgesi. (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

10.2 Aslını görmek şartıyla T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi.

10.3 Noter onaylı imza beyannamesi.

10.4 Adli Sicil Kaydı (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

10.5 Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

11. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (9)’uncu maddelerine ek olarak;

11.1 Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ve reklamcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin faaliyet belgesi.

11.2 Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

İlan Olunur.