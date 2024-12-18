BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

- İLAN METNİ-

BESNİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.

2022/78 Esas

Adıyaman İli Besni İlçesi Yelbastı köyüsınırları içerisinde bulunan doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi 101 ada 1 nolu parsel ile çevrili 25.178,09 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ile , batısı, kuzeyi, güneyi 101 ada 1 nolu parsel ile çevrili 24.927,31 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için taşınmaz için MEMET KORKMAZ Tapu İptali ve Tescil davası açmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur.