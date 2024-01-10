BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR

Yayınlanma: 10 Ocak 2024

DOSYA NO: 2023/851 ESAS

Gaipliği istenilen Adıyaman İli Besni İlçesi İznik Mezrası İznik Küme evleri No: 35 Konuklu Köyü/Mahallesi nüfusuna kayıtlı Memet ve Fatma'dan olma 01/11/1984 doğum tarihli Mehmet Çoban'dan 2008-2009 tarihinden beri haber alınamadığından, gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilandan sonuç alınamadığı takdirde kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların gaibin ölümü ispatlanmış gibi aynen kullanılacağı hususu ilan ve ihtar olunur.