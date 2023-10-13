BETA ULAŞIM TEM. İNŞ. JEO. KAY. VE TUR. İŞLT. SAN. TİC. A.Ş

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

BETA ULAŞIM TEMİZLİK İNŞAAT JEOTERMAL KAYNAKLAR VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SAN. TİC. AŞ.

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1. Mülkiyeti şirketimize ait bulunan aşağıdaki tabloda ayrıntı bilgileri yazılı 1 adet gayrimenkulün Kapalı Zarf Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde şirket muhasebe biriminde 1.000.- TL (KDV dahil) görülebilir.

2. İhale 31/10/2023 Salı günü listede belirtilen saatte Haluk Elbe Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta, uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu tamamen serbesttir.

3. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek damga vergisi alıcıya aittir.

4. Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacakların geçici teminatlarını şirket banka hesabına yatırmaları ve dekontlarını ibrazları şarttır.

HALKBANK IBAN TR71 0001 2009 7070 0010 2600 28 - BETA ULAŞIM TEMİZLİK İNŞAAT JEOTERMAL KAYNAKLAR VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SAN. TİC. AŞ.

6. İhaleye katılacaklar ihale evraklarını en geç 30/10/2023 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar İslamsaray Mah. Kestel Cad. Belediye Ek Hizmet Binası - Bergama adresindeki şirketimiz muhasebe birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

7. İç Zarf: İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif Mektubu şirketimizden temin edilebilir. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. İhale Şartnamesi Madde 10’da belirtilmiştir.

8. Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. Dış zarf kapatılarak üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. İhale Şartnamesi Madde 10’da belirtilmiştir.

A. Gerçek kişi olması halinde:

1. Şartname (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır.),

2. Geçici Teminat Bedeli Dekontu,

3. T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi,

4. İkametgâh Belgesi, (Muhtarlık ya da e-devlet)

5. Şirketimize herhangi bir borcu olmadığına dair belge (ilan tarihinden sonra alınmış),

6. Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı,

7. Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi, (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.)

8. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

9. İhale dosya bedeli alındı makbuzu / dekontu,

10. İç Zarf (Teklif Mektubu),

B. Tüzel kişi olması halinde;

1. Şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır.),

2. Geçici Teminat Bedeli Dekontu,

3. Ticaret Sicil Gazetesi, (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi,)

4. Oda Kayıt Belgesi, (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

5. Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi,

6. Vergi Levhası, (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır.)

7. Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı,

8. Şirketimize herhangi bir borcu olmadığına belge (ilan tarihinden sonra alınmış),

9. Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi, (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.)

10. İhale dosya bedeli alındı makbuzu / dekontu,

11. İç Zarf (Teklif Mektubu),

No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hisse Oranı Niteliği Birim m² Satış Fiyatı (TL.) Muhammen Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Tarihi İhale Saati 1 FATİH 1337 3 4.857,00 Tam Arsa 8.000,00 38.856.000,00 1.165.680,00 31.10.2023 10:30

Not: Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmamakla birlikte taşınmaz satışında 2886 sayılı kanun usül ve esasları yöntem olarak alınmıştır.

İlan olunur. BETA ULAŞIM TEMİZLİK İNŞAAT JEOTERMAL KAYNAKLAR VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SAN. TİC. AŞ.



