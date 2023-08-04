BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Ağustos 2023

ESAS NO: 2021/383 Esas

KARAR NO: 2023/445

Davacı SAMRA GAZİ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- DAVANIN KABULÜ ile;

HATAY İli, KIRIKHAN İlçesi, KIZILKAYA Köyü/mah. Cilt 42, hane 124'de nüfusa kayıtlı, HİKMET ve BEDRİYE'den olma, 16/02/1979 doğumlu Davacı SAMRA GAZİ ile Suriye Uyruklu 03300078438 Kimlik numaralı Mahmoud Ghazi'nin BOŞANMALARINA ilişkin SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞININ 270 ESAS 942 KARAR SAYILI İLAMININ TANINMASI VE TENFİZİNE,

2- KARAR KESİNLEŞTİĞİNDE NÜFUS KAYITLARINA TESCİLİNE,

3- Davacı tarafça yapılan 38,00-TL posta gideri ve 3.776,00-TL Basın İlan Kurumu ilan bedeli toplamı 3.814,00-TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4- Karar kesinleştiğinde ve talep halinde Mahkememiz veznesine yatırılan gider avansının kalan kısmının davacı tarafa tarafa iadesine;

5- Peşin harcın mahsubu ile bakiye kalan 120,60-TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/05/2023

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023