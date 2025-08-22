BEYOĞLU BELEDİYE BŞK.

TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR



PLASTİK TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/1305543

1- İdarenin

1.1. Adı: BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi: İstiklal Caddesi Ek Hizmet Binası Tomtom Mahallesi No: 217 Beyoğlu / İstanbul BEYOĞLU/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02122527754

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 16.09.2025 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Tomtom Mah. İstiklal Cad. No:217 Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şefliği

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: PLASTİK TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 177 Kalem Plastik Temizlik Malzemeleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Belediye birimleri, semt konakları, sosyal tesisler, Kefken Gençlik Kampı, aşevi

3.4. Süresi/teslim tarihi: Yüklenici, sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar plastik ve temizlik malzemelerini peyderpey teslim edecektir. İdarenin sözleşme süresi boyunca her geçtiği siparişe binaen, yüklenici en geç 3 iş günü içerisinde malzemeleri İdarenin belirttiği yerlere teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca tarih belirtilirse o tarihte teslim edilmelidir. Sabah 08:30 – 12:00 saatleri arasında Kuruluşa teslim edilecektir. (Acil ihtiyaçlarda hızlı çözümler sağlanmalı Kurum mağdur edilmemelidir.)

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Numune Görüldü Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.