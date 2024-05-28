BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/532 Esas KARAR NO: 2023/323

Sn. Fatma TAŞKAYA'ya

(Abdullah ve Gülsüm'den olma, 1950 doğumlu, T.C: 26.......30)

Çetmi Mahallesi Beyşehir/KONYA

Mahkememizce dilekçede bildirilen adrese gönderilen tebligatın iade edildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığı anlaşılmakla gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

KARAR:

Konya ili, Derebucak İlçesi, Yukarıkayalar/Yeni Mahalle, Yoluşam mevkii, 193 ada 42 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Himmet Dursun tarafından düzenlenen raporda gösterilen 1153,22 m² miktarındaki kısımdan davacı idare lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, kamulaştırma bedelinin 14.446,96 TL olarak tespitine karar verilmiş olup, mahkememizce verilen kararın davacı kurum tarafından istinaf edildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.