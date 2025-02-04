Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:01

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ:

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH 34.112.276,00 TL 1.024.000,00 TL 20/02/2025 Saat: 11:00

1) Tapu sicilinin Konya ili, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 143 ada 91 nolu parselde bulunan 2.279,91 m² arsa üzerine kat karşılığı ticari dükkan ve konutlar inşaat yapım işi, %38 (yüzde otuzsekiz)’i Belediyeye kalacak + 1.000.000,00 TL toplam 34.112.276,00 TL + KDV Muhammen bedelle 24 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

2) İhale, Hamidiye Mahallesi 40811 sokak No: 9 Beyşehir/ KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3) İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Hamidiye Mahallesi 40811 sokak No: 9 Beyşehir/ KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00 TL. bedelle satın alınabilir.

4) İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTEKLİLER:

İhale günü saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

1) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

2) Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

3) 2024 veya 2025 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış oda kayıt belgesi,

4) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

5) Noter tasdikli imza sirkülerini,

6) Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

7) İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

8) Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti

9) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

10) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

11) Vergi borcu yoktur yazısı.

12) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

13) Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır. 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

14) İhale mevzuatına göre düzenlenecek teklif mektubu. (Teklif Mektubu ağzı kapalı ve mühürlü iç zarfta olacaktır.)

İLAN OLUNUR.



ADİL BAYINDIR: Belediye Başkanı

