BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 2 (iki) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Blok No Bağımsız Böl. No Arsa Payı Hisse Bulun- duğu Kat Muham-men Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 İZMİR, Konak, Tepecik 7482 24 Gıda Çarşısı 3 Katlı Dükkan A Blok 25 87/ 10200 TAM Bodrum-Zemin ve 1. Kat. 8.000.000,00 240.000,00 2 İZMİR, Konak, Tepecik 7533 14 Gıda Çarşısı Büro -- 51 20/ 2390 TAM 1. Kat 300.000,00 9.000,00





1. İhale 29/05/2024 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur. 10.05.2024

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı