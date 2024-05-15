BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 2 (iki) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
Sıra No
Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle
Ada No
Parsel No
Mevkii
Cinsi
Blok No
Bağımsız Böl. No
Arsa Payı
Hisse
Bulun- duğu Kat
Muham-men Bedel (TL)
Geçici Teminat (%3)
(TL)
1
İZMİR, Konak, Tepecik
7482
24
Gıda Çarşısı
3 Katlı Dükkan
A Blok
25
87/ 10200
TAM
Bodrum-Zemin ve 1. Kat.
8.000.000,00
240.000,00
2
İZMİR, Konak, Tepecik
7533
14
Gıda Çarşısı
Büro
--
51
20/ 2390
TAM
1. Kat
300.000,00
9.000,00
1. İhale 29/05/2024 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur. 10.05.2024
Adil BAYINDIR
Belediye Başkanı