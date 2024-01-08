BİNGÖL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Ocak 2024

Dosya Esas No: 2019/166 Karar No: 2022/150

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/624 esas sayılı iddianamesi ile sanık Çetin MOLAK hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda,

Mahkememizin 28/04/2022 tarih ve 2019/166 esas 2022/150 karar sayılı ilamı ile sanık Çetin MOLAK'ın silahlı terör örgütü propagandasını yapmak suçundan 3713 sayılı yasanın 7/2, 7/2-2.cümle, 5237 sayılı TCK 43/1, 62/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen hükmün CMK 231/5-6 maddeleri gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK 231/8 maddesi uyarınca kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan kararın sanık; Kadri ve Bozan oğlu, 07/04/1987 Bingöl doğumlu, Çetin MOLAK'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir Ağır Ceza Mahkemesine ya da (Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerde Asliye Ceza Mahkemesine) verilecek dilekçe ya da zabıt katibine tutturulacak tutanak ile (Başkan veya Hakimlerce onaylanmış) Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceğine dair tebligat yerine geçerli olmak üzere; ilanen tebliğ olunur. 05/01/2024