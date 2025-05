BİTLİS BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:01

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İlimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi/köyü, ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun aşağıda belirtilen ihale usullerine göre mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN

Adresi: Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS

Telefon: 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)

İhale Dokümanının Görülebileceği Adres: Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü

İnternet Adresi: www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ: Aşağıya çıkartılmıştır.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER: Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ: Aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra No İHALE USULÜ VASFI MAHALLE/ KÖY ADA NO PARSEL NO İMAR DURUMU TAPU ALANI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 45.Madde Açık Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 166 1 Mücavir Alan Dışı 7.043,85 ?8.804.812,50 ?264.144,38 ?50.000,00 22.05.2025 09:00 2 45.Madde Açık Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 166 3 Mücavir Alan Dışı 1.124,11 ?1.405.137,50 ?42.154,13 ?50.000,00 22.05.2025 09:30 3 45.Madde Açık Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 134 4 Mücavir Alan Dışı 2.290,00 ?2.862.500,00 ?85.875,00 ?50.000,00 22.05.2025 10:00 4 45.Madde Açık Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 167 1 Mücavir Alan Dışı 4.109,12 ?5.136.400,00 ?154.092,00 ?50.000,00 22.05.2025 10:30 5 36.Madde Kapalı Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 134 3 Mücavir Alan Dışı 12.095,60 ?15.119.500,00 ?453.585,00 ?50.000,00 22.05.2025 11:00 6 45.Madde Açık Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 134 5 Mücavir Alan Dışı 3.933,29 ?4.916.612,50 ?147.498,38 ?50.000,00 22.05.2025 11:30 7 45.Madde Açık Teklif Usulü Ham Toprak Kamah (Dörtağaç Köyü) 166 2 Mücavir Alan Dışı 2.167,05 ?2.708.812,50 ?81.264,38 ?50.000,00 22.05.2025 12:00

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; yukarıda belirlenen bedeller karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır. Kapalı teklif usulüne göre yapılacak (5 Nolu) ihalede alıcılar tekliflerini kapalı zarfta teslim edecek olup, verilen tekliflerden sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi-Faaliyet Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

6.7.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.

6.10. Gerçek ve tüzel kişilerin SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

6.11. Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir. Taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda satış bedelinde yüzde yirmi indirim sağlanacak, taksitli satış talep edilmesi durumunda dörtte biri peşin olacak şekilde iki yıla kadar taksit imkânı sağlanacak ve geri kalan alacağa kanuni faiz uygulanacaktır.

12- Satışı gerçekleştirilecek olan taşınmazların üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmesi veya Pilon Yeri (Direk) olması halinde alıcı söz konusu Enerji Nakil Hattı/hatları ile Pilon Yeri (Direk)/Yerleri için ilgili Elektrik iletim veya dağıtım kurumundan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. - İlgili Elektrik iletim veya dağıtım kurumunun Enerji Nakil Hattı/hatları için İrtifak hakkı talebinde bulunması halinde alıcı, ilgili Elektrik iletim veya dağıtım kurumu lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı verecektir.- -İlgili Elektrik iletim veya dağıtım kurumunun Pilon Yeri (Direk)/Yerleri için talepte bulunması halinde alıcı, Pilon Yeri (Direk)/ yerlerinin ifraz edilerek ilgili Elektrik iletim veya dağıtım kurumu adına bedelsiz olarak devir edilmesine izin verecektir, beyanını aynen kabul edecektir.

13- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

14- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.