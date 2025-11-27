BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1 Mevcut avan projesine göre, 15 adet depolu dükkan ve 38 adet mesken olmak üzere toplam 53 adet bağımsız bölümden oluşacak inşaattan; en az A blok 1. Kat; 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu, 5 nolu, 6 nolu, 7 nolu daireler ve A blok 2. Kat; 8 nolu, 9 nolu, 10 nolu, 11 nolu, 12 nolu, 13 nolu ve 14 nolu daireler (toplam 14 adet mesken) ile A blok zemin kat-bodrum kat ;15 nolu, 16 nolu, 17 nolu, 18 nolu, 19 nolu depolu dükkanlar ve B blok zemin kat-bodrum kat; 15 nolu ve 16 nolu depolu dükkanlara (toplam 7 adet depolu dükkan) ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakıflarına alınması ( kat karşılığı oranı %40,80),

2 İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması,

3 Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazların tapu kaydı üzerinde (varsa) kaldırılması gerekli olan şerh, beyan v.b. kayıtların kaldırılması gerekmesi- halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas v.b.) işlemlerin yaptırılması – yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat v.b.) alınması – yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak idareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik v.b.) tedbirlerin alınması - yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, yapı denetimi, vergi, resim, harç, ceza v.b.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

4 634 sayılı yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması,

5 Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,

6 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması

halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

şartlarıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale çıkarılmasının 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 12. Maddesi ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 699. Maddesinin (a) bendi gereğince kat karşılığı ihalesi yapılacaktır.