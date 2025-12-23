BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

HALE SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL KAPI NO ALAN (M²) İHALE TARİH SAATİ NİTELİĞİ KİRA SÜRESİ AYLIK MUHAMMEN BEDEL+KDV 5 (BEŞ) YILLIK MUHAMMEN BEDEL+KDV GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 2025/7-1 KONACIK 337 7 6/ 1-2-3 1.392,98 06.01.2026 09:20 TÜP DEPOSU VE OFİS 5 55.000.00.-TL+KDV 3.300.000.00.-TL+KDV 99.000.00.-TL 2025/7-2 KONACIK 190 1 6(M) 93,17 06.01.2026 09:40 LOKANTA 5 35.000.00.-TL+KDV 2.100.000.00.-TL+KDV 63.000.00.-TL 2025/7-3 AKYARLAR 329 29 19 24,37 06.01.2026 10:00 İŞYERİ/DÜKKAN 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-4 AKYARLAR 302 1 64/1-2 118,42 06.01.2026 10:20 MARKET 5 40.000.00.-TL+KDV 2.400.000.00.-TL+KDV 72.000.00.-TL 2025/7-5 ORTAKENT 456 1 110/ C-2 26,68 06.01.2026 10:40 LOKANTA 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-6 ORTAKENT 456 1 110/ C-3 30,55 06.01.2026 11:00 YAPI DENETİM OFİSİ 5 20.000.00.-TL+KDV 1.200.000.00.-TL+KDV 36.000.00.-TL 2025/7-7 ORTAKENT 456 1 110/ C-4 29,60 06.01.2026 11:20 MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ OFİSİ 5 20.000.00.-TL+KDV 1.200.000.00.-TL+KDV 36.000.00.-TL 2025/7-8 ORTAKENT 456 10 110/ B-9 26,44 06.01.2026 11:40 ÇAY OCAĞI 5 20.000.00.-TL+KDV 1.200.000.00.-TL+KDV 36.000.00.-TL 2025/7-9 ORTAKENT 393 6 40 5.705,50 06.01.2026 12:00 TURUNÇGİL İŞLEME TESİSİ 5 90.000.00.-TL+KDV 5.400.000.00.-TL+KDV 162.000.00.-TL 2025/7-10 ORTAKENT CUMHURİYET CADDESİ 123/1 22,23 06.01.2026 12:40 BERBER 5 15.000.00.-TL+KDV 900.000.00.-TL+KDV 27.000.00.-TL 2025/7-11 YAHŞİ 148 2 87/C 16,38 06.01.2026 13:00 BERBER 5 10.000.00.-TL+KDV 600.000.00.-TL+KDV 18.000.00.-TL 2025/7-12 YAHŞİ 148 2 81 86,16 06.01.2026 13:20 KAHVEHANE 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-13 YAHŞİ 148 2 87/E 63,21 06.01.2026 13:40 LOKANTA 5 50.000.00.-TL+KDV 3.000.000.00.-TL+KDV 90.000.00.-TL 2025/7-14 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/1 19,53 06.01.2026 14:00 MANAV 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-15 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/3 17,48 06.01.2026 14:20 İŞYERİ/DÜKKAN 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-16 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/4 11,78 06.01.2026 14:40 BERBER 5 15.000.00.-TL+KDV 900.000.00.-TL+KDV 27.000.00.-TL 2025/7-17 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/5 17,69 06.01.2026 15:00 SOĞUKHAVA DEPOSU 5 20.000.00.-TL+KDV 1.200.000.00.-TL+KDV 36.000.00.-TL 2025/7-18 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/8 29,17 06.01.2026 15:20 AKTAR VE KURUYEMİŞ SATIŞ 5 30.000.00.-TL+KDV 1.800.000.00.-TL+KDV 54.000.00.-TL 2025/7-19 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/ 10-12 84,40 06.01.2026 15:40 KASAP VE SOĞUKHAVA DEPOSU 5 45.000.00.- TL+ KDV 2.700.000.00.-TL+KDV 81.000.00.-TL 2025/7-20 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/18 32,50 06.01.2026 16:00 LOKANTA 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-21 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/19 16,90 06.01.2026 16:20 BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ 5 20.000.00.-TL+KDV 1.200.000.00.-TL+KDV 36.000.00.-TL 2025/7-22 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/20 18,80 07.01.2026 09:20 BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ 5 20.000.00.-TL+KDV 1.200.000.00.-TL+KDV 36.000.00.-TL 2025/7-23 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/21 34,83 07.01.2026 09:40 BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-24 YALIKAVAK 763 10 128 11,25 07.01.2026 10:00 BERBER 5 16.000.00.-TL+KDV 960.000.00.-TL+KDV 28.800.00.-TL 2025/7-25 YALIKAVAK 762 2 152/ 154 54,08 07.01.2026 10:20 DONDURMA SATIŞ DÜKKANI 5 50.000.00.-TL+KDV 3.000.000.00.-TL+KDV 90.000.00.-TL 2025/7-26 İSLAMHANELERİ 178 1 40/C 92,50 07.01.2026 10:40 MARANGOZ 5 25.000.00.-TL+KDV 1.500.000.00.-TL+KDV 45.000.00.-TL 2025/7-27 İSLAMHANELERİ 178 1 40/D 68,44 07.01.2026 11:00 DEMİR ATÖLYESİ 5 22.500.00.-TL+KDV 1.350.000.00.-TL+KDV 40.500.00.-TL 2025/7-28 MUMCULAR 532 1 15/2 42,15 07.01.2026 11:20 BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ 5 15.000.00.-TL+KDV 900.000.00.-TL+KDV 27.000.00.-TL 2025/7-29 MUMCULAR 532 1 15/5 41,00 07.01.2026 11:40 MARKET 5 15.000.00.-TL+KDV 900.000.00.-TL+KDV 27.000.00.-TL 2025/7-30 MUMCULAR 549 3 16 34,00 07.01.2026 12:00 LOKANTA 5 9.000.00.-TL+KDV 540.000.00.-TL+KDV 16.200.00.-TL 2025/7-31 KEMER 105 1 95 60,00 07.01.2026 12:40 İŞYERİ/DÜKKAN 5 5.000.00.-TL+KDV 300.000.00.-TL+KDV 9.000.00.-TL 2025/7-32 TÜRKKUYUSU 1143 10 2/27 56,75 07.01.2026 13:00 NOTER 5 45.000.00.-TL+KDV 2.700.000.00.-TL+KDV 81.000.00.-TL 2025/7-33 TURGUTREİS 313 2 2B/1 37,72 07.01.2026 13:20 TUVALET 5 10.000.00.-TL+KDV 600.000.00.-TL+KDV 18.000.00.-TL 2025/7-34 TURGUTREİS 313 2 2A/3 39,90 07.01.2026 13:40 İŞYERİ/DÜKKAN 5 40.000.00.-TL+KDV 2.400.000.00.-TL+KDV 72.000.00.-TL 2025/7-35 TURGUTREİS 317 3 4/B 35,29 07.01.2026 14:00 İŞYERİ/DÜKKAN 5 40.000.00.-TL+KDV 2.400.000.00.-TL+KDV 72.000.00.-TL 2025/7-36 PEKSİMET 167 2 88/B 15,64 07.01.2026 14:20 BERBER 5 7.500.00.-TL+KDV 450.000.00.-TL+KDV 13.500.00.-TL 2025/7-37 GÜMÜŞLÜK KARADENİZ SOKAK 1 2.758,27 07.01.2026 14:40 HALISAHA VE BİNASI 5 50.000.00.-TL+KDV 3.000.000.00.-TL+KDV 90.000.00.-TL 2025/7-38 ÇARŞI 767 50 3/4 41,00 07.01.2026 15:00 KUYUMCU 5 60.000.00.-TL+KDV 3.600.000.00.-TL+KDV 108.000.00.-TL 2025/7-39 KUMBAHÇE 1173 7 69/B 30,02 07.01.2026 15:20 İŞYERİ/DÜKKAN 5 75.000.00.-TL+KDV 4.500.000.00.-TL+KDV 135.000.00.-TL 2025/7-40 AKYARLAR 327 1 8/A 9.04 07.01.2026 15:40 İŞYERİ/DÜKKAN 5 17.500.00.-TL+KDV 1.050.000.00.-TL+KDV 31.500.00.-TL 2025/7-41 AKYARLAR 224 27 45/2 117,42 07.01.2026 16:00 KAHVEHANE 5 10.000.00.-TL+KDV 600.000.00.-TL+KDV 18.000.00.-TL

1- Bodrum Belediyesinin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan, yukarıda nitelikleri yazılı 41 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. (açık teklif usulü) maddesi gereğince ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde, Konacık Mahallesi 5922 Cadde No:47 Bodrum/MUĞLA adresindeki Herodot Kültür Merkezinde Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) 5 (beş) yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.

3- İstekliler, ihale ile ilgili şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz inceleyebilir, ihaleye katılmak için 2.000.00.-TL + KDV bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınan şartnamenin ücret iadesi yapılmaz.

4- İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, 05/01/2026 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla kayıt altına alınır.

5- İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler; İhalenin yapılacağı tarihten önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Nüfus Aile Kayıt Örneği www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır. (İhale tarihinden önce son 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- İmza Beyannamesi (Aslı veya Noter onaylı)

4- Adli sicil kaydı aslı www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır. (İhale tarihinden önce son 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

5- 2025/7-1 ile 2025/7-31 sıra numarası ve arasında bulunan ihaleler için, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına kayıtlı olduğunu gösterir ve ihalede belirtilen niteliğe uygun/örtüşür olacak şekilde ticarette faal olarak faaliyette bulunduğuna dair belge aslı. İşyeri/Dükkân ve soğuk hava deposu niteliği bulunan taşınmazlar için Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına aktif oda kaydı yeterli olacaktır. (Belge kayıt tarihi ihale ilk ilan öncesi olması gerekmektedir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. 2025/7-1 ile 2025/7-31 sıra numarası ve arasında bulunan ihaleler için, Bodrum Ticaret Odası Başkanlığına kayıtlı olduğunu gösterir (Ticaret Sicil Tasdiknamesi) ve ihalede belirtilen niteliğe uygun/örtüşür olacak şekilde ticarette faal olarak faaliyette bulunduğuna dair belge aslı. İşyeri/Dükkân ve soğuk hava deposu niteliği bulunan taşınmazlar Bodrum Ticaret Odası Başkanlığına aktif oda kaydı yeterli olacaktır. (Belge kayıt tarihi ihale ilk ilan öncesi olması gerekmektedir.)

2. 2025/7-32 ile 2025/7-41 sıra numarası ve arasında bulunan ihaleler için, İdare merkezlerinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış ve kayıtlı bulunduğu odaya onaylatılmış ve/veya Mersis sistemi üzerinden online alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı. (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)

3. İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

C) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER- YABANCI KATILIM – ORTAK GİRİŞİM – DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN ORTAK BELGELER

1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi aslı (Nakit Tahsilat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) (Teminat mektupları süresiz ve limit içi banka teyit yazılı olacaktır.) (Nakit olarak yatırılacak bedeller Belediyemiz veznelerine ve Bodrum Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir. Yatırılan geçici teminat bedelini gösterir makbuz veya dekont sureti ihale dosyasına konulacaktır.)

2- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış, Belediyemize son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair onaylı belge aslı. (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.)

3- Elektronik Tebligat Adresini gösterir belge

4- Vekâleten katılım halinde, Noterden düzenlenmiş tasdikli vekâletname aslı ve/veya sureti.

5- Vekâleten katılım halinde, Vekile ait imza beyannamesi aslı ve/veya noter tasdikli sureti.

6- Taşınmaz Mal Kiralama İdare Şartnamesi Aslı. (Belediyeden satın alınan ihale dosyası içerisinde bulunan, İdarece her sayfası imzalı şartname aslının, istekli tarafından da her bir sayfasının imza/kaşe yapılması gerekmektedir.)

7- İstekliler tarafından imzalanmış/kaşelenmiş yer görme belgesi aslı.

8- İhale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz/dekont aslı.

9- Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr/) üzerinden alınmış belge. (İhale tarihinden önce son 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

10- 2025/7-6 ve 2025/7-7 sıra numaralı ihaleler için, şirket yetkilisinin ve/veya gerçek kişinin, mezun olduğu bölümü gösterir noter tasdikli diploma sureti.

11- 2025/7-6 sıra numaralı ihale için, belirtilen nitelikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış noter tasdikli lisans belgesi.

12- 2025/7-9 sıra numaralı ihale için, Bodrum Mandarini adına coğrafi işaret alındığına dair belgenin noter tasdikli sureti.

13- 2025/7-32 numaralı ihale için, belirtilen nitelikte faal olarak faaliyet gösterdiğine dair ilgili makamdan alınmış belge aslı.

14- 2025/7-10,11,16,24,26,27,36 sıra numaralı ihaleler için, mesleki Eğitim Merkezinden alınmış, sanatında usta olduğunu gösteren belgenin noter tasdikli sureti ve/veya www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış sanatında usta olduğunu gösteren belge aslı. (Ustalık belgesi ihale tarihinden önce son 30 gün içinde noterden tasdik edilmiş ve/veya ihale tarihinden önce son 30 gün içinde www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış olması gerekmektedir.)

D) YABANCI KATILIMCILAR İÇİN

Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve tercümenin noter onaylı olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

E) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (İhaleye katılım başvurusu sırasında Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi idareye sunulacaktır)

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) maddeleri ile “C” maddesi esaslarına göre temin edecekleri belgeler. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her biri kiralama idare şartnamesinin her sayfasını imzalayacak, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilikler tarafından kiralama idare şartnamesinin her sayfasına ayrıca kaşe basılacaktır. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, geçici teminatın ortak girişi oluşturan pilot/özel ortak tarafından sunulması yeterli olacaktır. Ortak girişimi oluşturan kişiler “C” maddesinde istenilen diğer belgeleri ayrı ayrı dosyaya koyması gerekmektedir.

F) DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN:

Dernek ve Vakıflar için; dernek tüzüğünün onaylı sureti, ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış yetki belgesi, yetkilinin imza beyannamesi.