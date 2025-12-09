BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR

Sıra no Taşınır no Cinsi Tekne adı Motor Markası Gücü (hp) Boy (metre) En (metre) Durumu TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) Geçici Teminat (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 42.01.0010 GENEL KARGO (KURUYÜK) GEMİSİ MV OCEAN BLUE WARTSILA DIESEL 6R32D 2250KW 93,3 15,45 Tamir ile Çalışır 30.000.000,00 9.000.000,00 22/12/2025 14:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde (Çarşı Mah. Hükümet Konağı Bodrum/MUĞLA), toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (2025 yılı) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3- Tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

4- İhale, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı hesabına gerekli açıklama yazılmak suretiyle yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir.Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir.

5- Taşınırın bedelinin yapılacak tebligata müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak ödenerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışında ayrıca otopark ücreti satış bedelinin %25'i (KDV dahil) tutarında alınacak olup alıcı tarafından karşılanacaktır. Taşınır için KDV istisnası uygulanacak, satış bedeli üzerinden karar pulu bedeli (% 0,569 ) hesaplanacak ve alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslim ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır. İhaleye çıkacak gemi Milas Güllük Mevkiinde denizde, Akyaz Yediemin Deposu (Gölköy Mah. Cadde 357 no:9 Bodrum/Muğla ) (Tel: Tel: 0555 490 08 91) muhafazasında bulunmaktadır. Taşınır ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir. Satışı yapılacak taşınırın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

6- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25

İLAN OLUNUR