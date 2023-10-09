BOLU 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

ESAS NO: 2019/58

KARAR NO: 2023/442

Davacı tarafından açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE, İran ülkesi vatandaşı, 99677833844 Yabancı kimlik numaralı FATEMEH BOUSTANI ile İran vatandaşı 01/09/1991 doğumlu İran ülkesi 1270944622 kimlik numaralı MOHAMMADREZA ASLANI'nın T.M.K.166/1maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, tarafların müşterek çocukları 18.07.2018 doğumlu 99522062320 Yabancı Kimlik Numaralı HANA AŞKIM ASLANI'nın velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE, detayları gerekçeli kararda belirtildiği şekilde müşterek çocuk ile baba arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE, 20.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere kesinleşme tarihine kadar müşterek çocuk lehine 1.000,00 TL TEDİR NAFAKASI nın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, talep olmadığından iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat için karar verilmesine yer olmadığına, dosya adli yardımlı olduğundan 269,85 TL başvurma harcı, 269,85 TL karar ve ilam harcı, 5.282,36 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak Hazineye irad kaydına, davacı kadın lehine 9.200,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verildiği MOHAMMADREZA ASLANI'ya ilanen tebliğ olunur.