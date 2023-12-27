BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 27 Aralık 2023

İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Yukarısoku Mahallesi 860. Sokak No:17 Merkez/BOLU 534 Parsel üzerinde kurulu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis ve Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyonu ve Bertaraf edilmesi işine ait kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 5(beş) yıllık kiraya verilecektir.

2. İhale 09.01.2024 Salı günü saat 14:00’de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. Söz konusu kiralama işi 1(bir) aylık (280.000,00 TL Yüklenici KDV dahil söz konusu faaliyet ile alakalı gayrisafi hasılatın(cironun) toplamı üzerinden %35(otuzbeş)’den az olmamak kaydı ile istekli tarafından verilecek artırım oranında payı, tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren sözleşme boyunca ayda bir Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı belgeler ile birlikte idareye ödeyecektir. İşletmenin kazandığı 1(bir) aylık satış cirosunun %35 altında olmamak şartı ile ihalede teklif edilen % bedelidir. Geçici teminatı 510.000,00(beşyüzonbin)TL’dir.

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. 3.000,00(üçbin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A- Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,

b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

f. Tebligat için adres beyan belgesi,

g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 510.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(teminat mektupları süresiz),

i. 3.000,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,

j. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,

k. Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,

l. Günlük 12 ton/gün ve üzeri kapasiteli tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilizasyon tesisini en az 3 yıl süreyle işlettiğine dair belge (idareden alınan detaylı yazı/sözleşme örneği)

m. Yüklenici, bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış tıbbi atık sterilizasyon sistemleri içerikli TSE EN/ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE EN/ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve TSE ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,

n. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisin işletmeye alındığı ilk günden itibaren en az teknik şartnamede belirtilen sayıda ve özellikte personel çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname,

o. Teknik şartnamede özellikleri belirtilen ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak alınmış en az 1 (bir) adet aracın atık taşıma lisansı,

p. İş süresi boyunca çalışacak lisanslı araçlarda kendi malı olduğuna dair araç ruhsatları,

r. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır,

B- Dış Zarfın Sunulması:

a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

b. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.



