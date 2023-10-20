BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

(Muhdesatın Sicilinden Terkini)

İzmir İli Bornova İlçesi Naldöken Mahallesi 4843 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "ÜZERINDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARI DURMUŞ KIZI ELİF'e AİTTİR." muhdesat belirtmesi bulunmakta olup, İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞU'nün 13/10/2023 tarih 11579129 sayılı yazısı gereğince söz konusu muhdesatın fiili olarak zemin üzerinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

Taşınmaz malikinin talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep istenildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir.

Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.