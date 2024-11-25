BORNOVA VERGİ DAİRESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bornova Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bornova Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

Vergi No

TC Kimlik

No

Soyad Ad/Unvanı

Adres

Vergi Dönemi

Vergi Kodu (*)

Vergi Aslı

Borcu

Toplamı

Ceza

Tutarı

299****341

265*****712

ERKAN DİNÇER

MURAT REİS MAH. 213 SK. No:25 D:5 Tel: KONAK İZMİR

10/2018-12/2018

01/2018-12/2018

0010-3080

9.771.560,14 TL

2.258.191, 25 TL

882****122

270*****386

İLKER TÜZOMAY

GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

02/2005-02/2005

1084

2.879.377,28 TL

 
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