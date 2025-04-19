Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

İLANEN TEBLİGAT BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN ENCÜMEN KARARI

KARAR NO: 2022/139

KARAR TARİHİ: 01/12/2022

DAİRESİ: FEN İŞLERİ SERVİSİ

BİRİMİ: FEN İŞLERİ SERVİSİ

KONUSU: TUTANAKLAR

SAATİ: 15:30

ENCÜMEN ÜYELERİ

BELEDIYE BASKANI: Dr Hakan Can YILMAZ

ÜYE: Recep YALÇIN, Aykut TURGAL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ V: İsmail Osman DEMİRKOL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ V: Arzu YILDIRIM

KARAR

Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 01.12.2022 günü saat:15.30 da toplanan Belediye Encümenine üye Aykut TURGAL katılmadı. Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı.

GÜNDEM: 16 .11.2022 tarihli Peyzaj Mimarı Eda ÖZGÜL ŞENLİ imzalı müzekkere.

KARAR: İlgi müzekkere ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 133 ada, 12 parsel üzerinde bulunan, Yorgi CANFOT ve Derya ALTIN KADI’ya ait taşınmazda (15x5)+ (10x5)+50x2)+ (13.5x13,5) metre ölçülerinde yanları bordür döşenerek doğal küçük parke taşı döşendiği; parsel sınırları etrafına (44x66) metre tel çit çekildiği; zemine döşenen zar taşı üzerine fosseptik bağlantısı yapılmak suretiyle 2,60x8.00 m h: 3.00 m ebatlarında tiny house koyulduğu (motorlu çekicisi olmayan; tiny house nun önüne 3.8x 8.5 metre h: 40 cm ebatlarında ahşaptan korulukları olan teras yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu izinsiz uygulamaların herhangi bir izni bulunmadığından; yapı sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Ve 42. Maddesi gereğince 20.044,77 TL idari para cezasına tabi tutulduğu belirtilerek, konunun encümende değerlendirilmesi istenmektedir.

Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi 133 ada, 12 parsel üzerinde izinsiz olarak yapılması sebebiyle, İmar Kanunun 32. ve 42. maddesi gereğince; Yorgi CANFOT ve Derya ALTIN KADI’ya 20.044,77 TL. idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline. 133 ada, 12 parsel nolu taşınmazın “Tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, toprak koruma projelerine uyulmaması nedeniyle 5403 sayılı Kanunun 21.nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması amacıyla Belediyemizce alınan Encümen Kararının ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 133 ada, 12 parselde yapılan fiziki ve inşai uygulamaların Belediyece verilen süre içerisinde kaldırılmaması halinde 2863 sayılı kanunun 9.ve 65.nci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

İLANEN TEBLİGAT

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

KARAR NO: 2025/44

KARAR TARİHİ: 14/03/2025

GELİŞ TARİHİ: 14/03/2025

DAİRESİ: FEN İŞLERİ SERVİSİ

BİRİMİ: FEN İŞLERİ SERVİSİ

KONUSU: TUTANAKLAR

SAATİ: 16:30

ENCÜMEN ÜYELERİ BELEDIYE BASKANI: Yahya GÖZTEPE

ÜYE: Mustafa KIRLI, Hüseyin DURMUŞ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ V: Hülya YURDAKUL

İ. K. VE EĞİTİM MÜDÜRÜ: Ahmet CUMALI

KARAR

Belediye Başkan Vekili Gülay ELBİR USLU Başkanlığı’nda 14.03.2025 günü saat 16:30’da toplanan Belediye Encümenine tüm üyelerin toplanması ile gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı.

GÜNDEM: 14.03.2025 tarihli İnşaat Mühendisi M.Fırat ÇİÇEK imzalı müzekkere

KARAR: İlgi müzekkere ile Cumhuriyet Mahallesi, 133 ada, 12 parsel üzerinde mal sahipleri TC: 18688719008 nolu Yorgi CANFOT ve TC:11110977502 nolu Derya ALTIN KADI adına ait taşınmazda 14.03.2025 tarihinde yerinde inceleme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, 133 ada, 12 parsel üzerinde bulunan taşınmazda 16.11.2022 tarihinde Belediyemizce yapılan mühürleme (15x5+10x5+53x2+13,5x13,5) ölçülerinde parke taşı döşendiği, (44x66m) tel çit uygulaması yapıldığı (2,60x8m) ebatlarında tiny house koyulduğu önüne ise (3,80x8,5m) ebatlarında ahşaptan yapılmış teras olduğu görüldüğü ve yerinde yapılan incelemede bu mühürleme yapı yapıldığı (2,10x3,10m) ebatlarında metalden depo yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu uygulamalar 3.Derece Doğal sit alanında kalmakta olup, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile belirlenmiş özel imar rejimine tabii bir alanda, ruhsatsız olarak yapıldığından; yapı sahibi 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Ve 42. Maddesinin a ve c bentleri gereğince 164.811,81 TL idari para cezasına tabi tutulduğu belirtilmektedir.

Yapı sahibi 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Ve 42. Maddesinin a ve c bentleri gereğince 164.811,81 TL iken mühür fekki işlemi olduğu 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.” Hükmü doğrultusunda 6.kez mühür fekki işlemi yapıldığı toplam para cezası (149.700,19x2)+(7555,81x2)+(7555,81x2)= 329.623,62 TL para cezasına tabi tutulmuştur. denilmektedir.

Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İzinsiz ve kaçak uygulamanın yapıldığı 133 ada 12 parsel nolu taşınmazın Balıkesir ve Çanakkale İllerine ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planında “Tarımsal Alan” olarak belirlendiği,

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Koruma Kanunu doğrultusunda 26.04.2018 tarihli 68656427020-E.1167396 sayılı Tarım Bakanlığı Müsteşarlık Makamının olurlarıyla onaylanan “Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlamasına Dair Uygulama Talimatı’nda tarım arazilerinde çiftçinin barınacağı yapı yapılmasına ilişkinparsel büyüklükleri tanımlanmış olup Dikili Tarım Arazilerinde 5000 m2 den küçük parsellere inşaat izni verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

İzinsiz uygulama yapılan parselin yüzölçümü Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri taşımadığı,

Cumhuriyet Mahallesi 133 ada 12 parsel üzerinde izinsiz olarak oluşan tahribat nedeniyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 21. maddesi uyarınca gerekli cezai uygulamaların yapılması için Bozcaada Kaymakamlığına ihbarda bulunulmasına

İzinsiz ve kaçak uygulamanın 2863 sayılı Kanuna tabi bir alanda yapıldığı, Balıkesir ve Çanakkale İllerine ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planının 8.41 maddesinde Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri için özel hükümler belirlenmiştir. 8.41.3 maddesinde arazi kullanımlarına ilişkin uygulamalar öncesinde veya alt ölçekli planlama çalışmalarında; Doğal Sit Alanları için “Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Komisyonu” görüşü, Arkeolojik sit alanları ve Kentsel Sit Alanları için “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” görüşü alınma zorunluluğu getirilmiştir.

133 ada 12 parsel nolu taşınmazın herhangi bir izin alınmadan uygulama yapıldığı,

133 ada 12 parsele yapılan kaçak ve izinsiz uygulamaların 3194 sayılı İmar Kanununa göre ruhsata bağlanılma imkanı bulunmadığından;

İmar Kanunun 32. ve 42. Maddesinin a ve c bentleri gereğince; TC: 18688719008 nolu Yorgi CANFOT ve TC: 11110977502 nolu Derya ALTIN KADI’ya 329.623,62 TL idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsili için Gelir Müdürlüğü’ne kararın bir örneğinin gönderilmesine, izinsiz ve kaçak uygulamaların 30 gün içinde kaldırılmasına, 2863 sayılı Kanunun 9 ve 65’inci maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, izinsiz uygulamaların verilen süre içerisinde kaldırılmaması halinde yıkım işleminin Belediyemizce yapılarak yıkım masraflarının tarafınızdan tahsil edileceğine oy birliği ile karar verildi.