BUCAK BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Yayınlanma: 01 Haziran 2023

Satış Yapacak İdareye ilişkin Bilgiler:

1.1- İdarenin;

a) Adı: Bucak Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 BUCAK/BURDUR

c) Telefon numarası: 2483251001

d) Faks Numarası: 2483253180

e) Elektronik posta adresi: bucak.bel.tr

Madde 1- İhale Konusu olan işin niteliği, yeri ve Miktarı, Tahmini bedel ve teminat miktarları.

S.No Zemin Hisse Maliği Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Toplam Alan TAŞINMAZIN CİNSİ Taşınmaz Tahmini Bedel (KDV HARİÇ) KDV ORANI % GECİCİ TEMİNAT MİKTARI 1. BUCAK BELEDİYESİ ÇAMLICA Mah.si 1156 5 429,03 ARSA 1.850.000,00? 8 56.000,00? 2 BUCAK BELEDİYESİ ÇAMLICA Mah.si 1156 7 505,82 ARSA 2.085.000,00? 8 63.000,00? 3. BUCAK BELEDİYESİ FATİH Mah.si 382 6 637,39 ARSA 2.315.000,00? 8 70.000,00? 4. BUCAK BELEDİYESİ FATİH Mah.si 1849 2 490,44 ARSA 1.850.000,00? 8 56.000,00? 5. BUCAK BELEDİYESİ FATİH Mah.si 389 1 434,65 ARSA 1.850.000,00? 8 56.000,00? 6. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 67,7 (1 NO'LU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.500.000,00? 18 75.000,00? 7. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 69,7 (2 NO'LU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.500.000,00? 18 75.000,00? 8. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 68,28 (3 NO'LU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.500.000,00? 18 75.000,00? 9. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 67,96 (4 NO'LU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.500.000,00? 18 75.000,00? 10. BUCAK BELEDİYESİ SANAYİ Mah.si 1604 2 65,12 (5 NO'LU ASMA KATLI DÜKKAN) 2.500.000,00? 18 75.000,00?

Madde 2: Şartname Ve Eklerinin nerden ve hangi şartlarda alınacağı temini:

1- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüdür.

3- İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dâhil): 250,00 TL

4- İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Bucak Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine ya da Bucak Belediye Başkanlığı’nın Halk Bankası Bucak Şubesi’ndeki IBAN: TR 84 000 1200 9317 0000 7 0000 22 numaralı hesabına veya belediye gelir şefliğine yatıracaklardır.

Madde 3: İhalenin Nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

1- İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Artırma usulü

2- İhalenin yapılacağı yer: Belediye Hizmet Binası Toplantı salonu

3- İhale Tarihi: 07/07/2023 CUMA

4- İhale Saati: 10.30

Madde 4: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri belirtilen tarihe kadar sunmaları gerekir:

1- Kimlik Fotokopisi

2- Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, telefon numarası,

3- Şartname Bedeli (250,00 TL), yatırıldığına dair makbuz.

4- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı

Madde 5- İhale Katılım Evraklarının Teslim Edileceği/Sunulacağı Yer, Evrak Verme Tarih Ve Saati:

1- İhale Katılım Evraklarının teslim edileceği yer: Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

2- İhale Katılım evraklarının teslim edileceği son tarih ve saat : 07/07/2023 CUMA Saat: 10:00

İLAN OLUNUR.