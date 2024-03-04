Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1215 Esas

DAVALI: ÖMER KAYA -TC. no: 18166651936 Süleyman ve Havva oğlu 05/07/1917 doğumlu İncirdere köyü doğumlu

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/04/2024 günü saat:10:50 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.