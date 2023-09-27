BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI EDREMIT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
(Burhaniye Milli Emlak Şefliği)
TABLO-I
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
Sıra No.
Taşınmaz No
İli
İlçesi
Mahallesi
Mevkii
Ada
No.
Parsel
No.
Cinsi
Yüzölçümü
(m2)
Hazine
Hissesi
İmar
Durumu
Tahmin Edilen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Bedeli (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1
10060102410
Balıkesir
Burhaniye
Memiş
Hanefioğlu
684
214
Arsa
145,27
Tam
Konut Alanı
705.000,00
211.500,00
12.10.2023
10:00
2
10060101285
Balıkesir
Burhaniye
Kırtık
Karabaş
177
9
Çalılık ve Delicelik
14.550,27
Tam
Kısmen Köy Yerleşik Alanı
1.800.000,00
540.000,00
12.10.2023
10:30
3
10060100360
Balıkesir
Burhaniye
Pelitköy
Kocaçam
334
1
Tarla
3.728,12
Tam
Konut Alanı
11.870.000,00
3.561.000,00
12.10.2023
11:00
4
10060100018
Balıkesir
Burhaniye
Geriş
Karakova
710
290
Arsa
8,86
Tam
Konut Alanı
135.000,00
40.500,00
12.10.2023
14:00
5
10060102670
Balıkesir
Burhaniye
Kuyumcu
Köyiçi
319
5
Arsa
27,58
Tam
Köy Yerleşik Alanı
225.000,00
67.500,00
12.10.2023
14:30
6
10060100761
Balıkesir
Havran
Köylüce
Sakızlık
132
25
Çay Yatağı
7.655,20
Tam
İmarsız
766.000,00
229.800,00
12.10.2023
15:00
Yukarıda yazılı Hazineye ait 3 sıra numaralı taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü, diğer taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Burhaniye Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminat Makbuzunu yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalarıdır. (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Geçici Teminat Bedelinin Nakit yatırılmak istenmesi halinde Burhaniye Malmüdürlüğünün Burhaniye Ziraat Bankasında bulunan TR 0600 0100 0111 0000 1000 5208 no'lu iban hesabına yatırılacaktır. (Açıklama kısmına ad, soyad ve taşınmaz numarası yazılmalıdır.)
c) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayii Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı) alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak kişilerin Tüzel Kişiliği Temsilen Tam yetkili olduklarını gösteren Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
ç) Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
d) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş Noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri
e) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır;
"(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.” denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
2) İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Burhaniye Hükümet Konağı (Milli Emlak Şefliğinde) ücretsiz görülebilir.
3) 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar pulu, Tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli peşin veya 1/4 peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenir. Kiralamalarda ise taşınmazın kira bedeli ise tamamı peşin veya 1/4 peşin kalan kısmı aynı yıl içinde 3 eşit taksitle ödenebilir. satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.
4) Döner Sermaye işlem bedeli ayrıca tahsil edilir. (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmi beş) oranında pay alınır.)
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6) Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
7) İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. Bilgi için irtibat telefonu: 0 266 412 55 41
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