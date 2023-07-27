BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Temmuz 2023

Sayı: 2020/557 Esas

Davacı SERKAN ŞAFAK tarafından davalı FAROGATOY ABDUSATAROVA aleyhine mahkememize açılan boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Sardobek kızı, 27/06/1998 doğumlu Farogatoy Abdusatarova'nın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar adresi tespit edilememiş, ön inceleme duruşma günü davalıya ilanen tebliğ edilmiştir. Söz konusu dosyada tahkikat duruşmasının 14/12/2023 günü saat 11:00'da yapılacağı, davalı Farogatoy Abdusatarova'nın belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.