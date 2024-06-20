BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 20.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/91

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesine ilişkin dava dosyasında; Davacı Müşüde Mator, ağabeyi Zülküf Çelik'in 24 yıldır kayıp olması nedeniyle gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden ; Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Kuşçu Mahallesinde nüfusa kayıtlı Süleyman ve Zekiye oğlu 1960doğumlu ZÜLKÜF ÇELİK'inÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların T.M.K 33/2 mad. gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi takdirde BİRCAN DİLBER'in gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.