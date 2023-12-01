Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. BURSA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1695 Esas

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Kocanaip Mah. Nüfusuna kayıtlı, 23/09/1976 doğumlu, 25054476014 TC kimlik numaralı, Kadriye ve Erdoğan oğlu, BARIŞ KILIKÇIER'in izine rastlanmamış, sağ veya ölü olduğu hakkında bir haber alınamadığı ve uzun süreden beri de tüm aramalara rağmen bulunmadığı iddia olunmaktadır. BARIŞ KILIKÇIER'in TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden BARIŞ KILIKÇIER ile ilgili olarak bilgisi olanların mahkememizin 2023/1695 esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.