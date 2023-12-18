Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. BURSA 9. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/45 Esas

DAVALI : TM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Konak Mah. Barış(120) Sk. No:3/26 Nilüfer/BURSA

Davacı ALİ OSMAN ÇATAL ile Davalılar KURULAR HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ ve TM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı TM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin (0845033435500011 mersis numaralı, 8450334355 vergi numaralı) bildirilen adresine çıkarılan tebligatlar adresten ayrıldığı gerekçesi ile yapılamamış ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde HMK.317. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı da içerir şekilde HMK.318. Maddesi uyarınca davacı sayısı kadar örnek ekleyip delillerinizi bildirip eklemek suretiyle HMK. 129. Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 114. Maddesi uyarınca ilk itirazların yapılabileceği aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamanını inkar etmiş sayılacağınız, 23/01/2024 günü saat 11:30 saatli duruşma gün ve saatinde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karara bağlanacağı hususu DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ YERİNE KAİM olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.