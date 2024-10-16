BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/443 Esas

Davacı Zehra Kurnaz ile davalı Gürbüz Kurnaz arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Yunus ve Mihriban oğlu, 02/04/1985 doğumlu, 4*****0 TC kimlik numaralı davalı Gürbüz Kurnaz'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Adı geçen davada davacı ve müşterek çocuklar ile yapılan görüşme neticesinde müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesinin ve çocuklar ile baba arasında kişisel ilişki tanzim edilmesinin çocukların yüksek yararına olacağına dair 14/06/2024 tarihli velayet raporunun davalı Gürbüz Kurnaz'a HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.