BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C. BURSA 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas : 2023/234 esas, Karar : 2024/488 karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 142/1.e maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak 2 yıldan az ceza alması nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 3 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Ahmet ve kedrat oğlu 14/09/2005 Suriye doğumlu suça sürüklenen çocuk Behced HÜSEYİN'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyan ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunan mahkememiz denginde bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartı ile zabıt katibine bulunulacak bir beyan ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLAN OLUNUR.