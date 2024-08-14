BURSA DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:00

Mekanik ve Kanat Teknik Danışmanlık Hizmet Alımı

Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Mekanik ve Kanat Teknik Danışmanlık Hizmet Alımı işi 4734 Sayılı Kanunun 3-g maddesine istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda Açık İhale Usulü ile temin edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2024/1057267

1- İdarenin

a) Adresi: Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ovaakça Santral Mahallesi Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve Faks Numarası: 0 224 267 11 70 – 224 267 11 77

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

2- İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Mekanik ve Kanat Teknik Danışmanlık Hizmet Alımı

b) Teslim Yeri: EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi: Yer teslimini müteakip 30 takvim gündür..

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer: EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati: 28.08.2024 Çarşamba günü Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir

4-1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4-1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4-1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4-1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4-1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup, fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7- İhale dokümanı idaremizin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 120,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklifler 28.08.2024 tarih, saat 10.00'a kadar İdaremizin yukarıda yazılı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.