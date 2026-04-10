T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/834 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/834 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.1 Taşınmazın Tapu Kaydı: Nilüfer Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 34 nolu parselde, 13.420,33 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ TARLA ‘’ vasıflı taşınmazın tamamı Nu*** Ka*** Sİ***: Ve**** oğluna ( Edinme Sebebi: Satış: 21/02/2023 )ait olduğu belirtilmektedir.1.2 İmar Durumu: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Dosya çerisinde sunulan imar verilerinde 1 / 1000 ölçekli imar planın bulunmadığı belirtilmiş olup tarafımızca sehven yapılan incelemede taşınmazın 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanları içerisinde kalmakta olduğu belirlenmiştir. 1.3 Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 137 ada, 34 nolu parselde, 13.420,33 m² miktarlı ve ‘’ TARLA ‘’ vasıflı parseldir. Parselin kadastro yolu bulunmamakta olup fiili durumda parseller içerisinden geçen ve parsele ulaşan toprak yol bulunmaktadır. Parsel eğimli arazi yapısına sahip olup parsel içerisinde ekim dikim yapılmadığı görülmüştür. Parsel içerisinde kot düzenlemesi için taş duvar imalatları yapılmaya başlanmış bir kısmı yıkılmış durumda olduğu gözlemlenmiştir. Çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Dağyenice Merkez Camisinin güney istikametine doğru kuş uçuşu 1540 m mesafede yer almaktadır. Parsel topografik yapısı itibari ile eğimli arazi yapısına sahip olup parselin üzerinde bina bulunmaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olup konum olarak faydalanacak mesafede bulunmamaktadır. 1.4 Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir. 137 Ada; 34 Parsel Nolu Taşınmazın Kıymeti; 23.500.000,00 TL ( Yirmiüçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası )

Adresi: Dağyenice Mahallesi 137 Ada 4 Parsel Nilüfer / BURSA Yüzölçümü: 13.420,33 m2 Arsa Payı: 1/1 İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 23.500.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/06/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/07/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati: 23/07/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.