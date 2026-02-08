T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/540 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/540 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

BALAT MAHALLESİ 4234 ADA 1 PARSEL B BLOK NO:12 MESKENİNCELEME :İmar durumu :Dosyada mevcut bilgiler incelendiğinde: Bursa ili Nilüfer ilçesi Balat mahallesi 4234 ada 1parsel no’lu sayılı yerin, 1/1000 ölçekli Balat Mevzi İmar Planı kapsamında, ayrık nizam 6 kat emsal:1,25 konut alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Tapu Kaydı :Bursa ili Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi 4234 ada 1parsel 5.266,52m2 yüzölçümlü ‘dört adet 8 katlı betonarme apartman kapıcı dairesi sosyal tesisi havuz ve arsası’ vasıflı taşınmazın bağımsız bölüm niteliği mesken olan B blok 3.kat 12nolu bağımsız bölümün tamamının, Dursun Ali KARADAYI adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Değer Takdiri :Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğüne ait 2024/540E. nolu dosyasında, değer takdiri için görevlendirilen bilirkişi heyetinin düzenlemiş olduğu, 05.08.2024 tarihli bilirkişi raporu ile dava konusu taşınmazın toplam değeri 7.650.000 TL olarak belirlenmiştir.Taşınmazın Niteliği :Dava konusu taşınmaz, Bursa ili Nilüfer ilçesi Balat mahallesi Sıhhiye Caddesi METEOR BALAT AP. B Blok No:29/A D:12 posta adresinde konumlu olup, tapunun 4234 ada 1 parselinde kayıtlı bulunmaktadır. Şehir merkezine 14km, Sıhhiye caddesine 600m, çevre yoluna ise 400m mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde, her türlü altyapı hizmeti ve Belediye hizmeti mevcuttur. Bağlantılı olduğu yollar asfalt ile kaplıdır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü tesis yapımına uygundur. Çevresi, ayrık nizam şeklinde inşa edilmiş, 5-8katlı genellikle mesken türü yapılar ile meskun haldedir. Gelir durumu iyi olan vatandaşların ikamet ettiği bölge içerisinde bulunmaktadır. Çevresi planlı ve düzenli gelişmiştir. Dava konusu taşınmazında içerisinde bulunduğu bina, bitişik nizam betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir. Site içerisinde ayrık nizam olarak inşa edilmiş 4 blok bulunmaktadır. Dava konusu dairenin içerisinde bulunduğu bina, bodrum kat zemin kat 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 9 katlıdır. Binanın dışı mantolamalı sıvalı ve akrilik boyalıdır. Binanın dış kapısı camlı çelik doğramadır. Merdivenler mermer ile kaplı olup korkuluğu paslanmaz borudan imal edilmiştir. Çatısı eğik olup üzeri şıngıl ile kaplıdır. Bağımsız bölüm hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Asansörlü binanın bahçe tanzim ve peyzaj çalışmaları tamamlanmış olup, sitede 24 saat güvenlik hizmeti mevcuttur. Daire, brüt olarak 153m2 büyüklüğünde olup, salon 3 adet oda hol mutfak banyo wc e.v banyosu giysi odası 5 ad balkondan ibarettir. Salon ve odaların zemini laminat parke ile kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Islak hacimlerin zemini ve duvarı seramik ile kaplı olup armatürleri ve vitrifiyeleri mevcuttur. Mutfağın zemini seramik ile kaplı olup mdf den alt ve üst dolap ile çimstone tezgah bulunmaktadır. Dış kapısı çelik iç kapıları ahşap panel balkon kapıları ve pencereleri ısıcamlı ve renkli PVC doğrama şeklindedir. Isıtma doğalgazlı kombi olup, radyatörleri alüminyum paneldir.TAŞINMAZIN DEĞERİ :Yapılan tüm bu değerlendirmeler neticesinde, dava konusu taşınmazın bulunduğu bölge, bölgedeki yapılaşma, ulaşım ve alt yapı imkanları ile bölgedeki gayrimenkul değerleri dava konusu taşınmazın bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, yüzölçümü, dava tarihindeki nitelikleri gibi değerine etki edecek unsurları da göz önünde tutan heyetimiz, durumları yönünden incelemelerini yaparak, tüm objektif unsurlar ayrı ayrı mukayese edildiğinde, dava konusu bağımsız bölümün (DAİRE) fiyatının 8.000.000 TL olacağı kanaat ve görüşüne varılmıştır.

Adresi: Bursa İli Nilüfer İlçesi Balat Mah. Nilüfer / BURSA Yüzölçümü: 5.266,52 m2 Arsa Payı: 211/12968 Kıymeti: 8.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.