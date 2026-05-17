BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/189 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/189 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 970 Ada 31 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 695,17 m2 yüzölçümündeki taşınmazüzerinde bir adet her tarafı açık sundurma yapı bir adet de tek katlı atölyenin bulunduğu görülmüştür. Sundurma yapının çatı kaplamasının alüminyum trapez kaplama yapılmıştır. Sundurma yapının inşaat alanı 83,27 m2 dir.Parsel üzerinde bulunan atölye yapının çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiş olduğu, cephelerinin metal trapez kaplama yapılı olduğu; çatı kaplamasının da alüminyum trapez kaplama yapılı olduğu görülmüştür. Atölye yapının inşaat alanı 195,41 m2 dir.Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 970 Ada 31 Parsel Yüzölçümü: 695,17 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 18. madde uygulaması yapılacak alan sınıralrı içinde bir kısmının yolda, bir kısmının da 5 ve 10m çekme mesafeli, E:2.50, Yençok:51.50 m yapılaşma koşullu blok nizam ticaret+turizm+konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 20.918.41,80 TL KDV: 278,68 m2 için %20 ; 416,49 m2 için %10 Kaydındaki Şerhler:2942 Sayılı kamulaştırma kanununun 7. Maddesine göre belirtme- Bursa Büyükşehir Belediyesi ; Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Hissedarlardan Çağatay ŞENEMGEN'e tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından satış günü hissedar Çağatay ŞENEMGEN ilanen tebliğ olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.