BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BURULAŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OTOBÜS SATIŞ İLANI

Şirketimize ait marka ve modelleri belirtilen 28 adet otobüs, belirlenen muhammen bedeller üzerinden AÇIK ARTIRMA yöntemi ile satılacaktır. İsteklilerin, aşağıda belirtilen evraklar ile ihale saatinde hazır olmaları gerekmektedir. İstekli,

Gerçek Kişi ise; Tebligat adresi, kimlik fotokopisi, geçici teminat, imzalı ilan metni, teklif mektubu

Tüzel Kişi ise; Tebligat adresi, imza sirküleri, geçici teminat, imzalı ilan metni, teklif mektubu evraklarını bir zarf içerisinde İdareye sunması gerekmektedir.

Geçici teminat; İstekliler, teklifte bulunacakları her bir otobüs için belirlenen tutarda geçici teminat verecektir. Teminat bedeli, İdarenin Vakıfbank Bursa Şubesi TR 750001500158007281413008 hesabına yatırılacaktır. Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde İdare tarafından verilen matbu forma uygun olarak düzenletilecek ve teminat mektubunun süresi en az 10.07.2026 vadeli olacaktır. Birden fazla otobüs almak isteyenler, almak istedikleri otobüs karşılığı kadar geçici teminat yatıracaktır. Aksi halde ihalede bir otobüs almış ise diğer otobüsler için teklif veremezler.

Vekaleten katılım sağlanacak ise vekaletname ve vekilin imza beyanı istenecektir.

İhale ile ilgili hususlar

İstekliler, satış listesinde yer alan her bir araç için ayrı ayrı teklif verebilecektir.

Her bir otobüs için bir sıra numarası belirlenmiştir. İhalede araçlar, belirlenen sıra numarası ile satışa çıkarılacaktır. İlk aracın ihale süreci bitikten sonra diğer aracın ihale sürecine başlanacaktır.

İstekliler, belirlenen muhammen bedelin altında olmamak üzere tekliflerini verecek olup akabinde artırım tekliflerini sunacaktır.

İhalede hazır bulunan İsteklilerden sıra ile sözlü veya yazılı artırma teklifleri alınır. Komisyonun uygun gördüğü her aşamada İsteklilerden yazılı son teklifleri alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Bu husus, ihale komisyonunca bir tutanakla tespit edilir.

İdaremiz, bu satış ihalesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, satışı yapıp yapmamakta, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapmakta serbesttir. İhale yapılmış olsa dahi satıştan tek taraflı vazgeçebilir. Bu durumda İstekliler hiçbir hak ve zarar kaybı adı altında hak iddia edemezler ve teminatları kendilerine iade edilir.

Satışa yapılacak araçlar, son teklif verme tarihine kadar mesai saatleri içerisinde İdare adresinde görülebilir. Alıcı, teklif vermiş olmakla araçları görmüş, incelemiş ve hali hazır durumu ile kabul etmiş sayılır. Satıştan sonra herhangi bir kusur nedeni ile itirazda bulunamaz.

İhaleye katılan tüm İstekliler tüm ilan şartlarını kabul ettiğine dair ilan metni üzerine imzalı olarak bildirim yapacaktır.

Araçların satışının yapılmasına ait oluşabilecek bütün vergi, resim ve harçlar ile noter satış masrafları Alıcı’ ya ait olacaktır.

İhale uhdesinde kalan İstekli satış bedelini peşin olarak, satış kararının kendisine tebliğ tarihi itibari ile en geç 5 iş günü içerisinde İdare hesabına yatıracaktır. Aksi halde yatırmış olduğu teminat, İdare adına gelir kaydedilecek ve satış işlemi iptal olacaktır.

İhale uhdesinde kalan İstekli, araç bedelinin tamamını ödedikten sonra en geç bir hafta içerisinde noter üzerinden araçların alımını yapacağını ve araçları teslim alacağını kabul eder.

Verilecek teklif fiyatlara KDV dahil olacaktır. Satışı yapılacak araçlar için fatura düzenlenecektir.

Araçların içerisinde bulunan kamera ve araç takip sistemi, satış işlemi kesinleştikten sonra İdare tarafından sökülecektir.

Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.