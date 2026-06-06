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BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Yayınlanma 6.06.2026 00:01:00

BURULAŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OTOBÜS SATIŞ İLANI

 

İdare adı

:

BURULAŞ – Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş.

İhale tarihi

:

09.06.2026 saat 11:00

İhale adresi

:

Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer / BURSA

Telefon ve mail

:

0224 452 52 44 /1713 – can.ergul@burulas.com.tr

 

Şirketimize ait marka ve modelleri belirtilen 28 adet otobüs, belirlenen muhammen bedeller üzerinden AÇIK ARTIRMA yöntemi ile satılacaktır. İsteklilerin, aşağıda belirtilen evraklar ile ihale saatinde hazır olmaları gerekmektedir.  İstekli,

Gerçek Kişi ise; Tebligat adresi, kimlik fotokopisi, geçici teminat, imzalı ilan metni, teklif mektubu

Tüzel Kişi ise; Tebligat adresi, imza sirküleri, geçici teminat, imzalı ilan metni, teklif mektubu evraklarını bir zarf içerisinde İdareye sunması gerekmektedir.

  • Vekaleten katılım sağlanacak ise vekaletname ve vekilin imza beyanı istenecektir.
  • Geçici teminat; İstekliler, teklifte bulunacakları her bir otobüs için belirlenen tutarda geçici teminat verecektir.  Teminat bedeli, İdarenin Vakıfbank Bursa Şubesi TR 750001500158007281413008 hesabına yatırılacaktır. Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde İdare tarafından verilen matbu forma uygun olarak düzenletilecek ve teminat mektubunun süresi en az 10.07.2026 vadeli olacaktır. Birden fazla otobüs almak isteyenler, almak istedikleri otobüs karşılığı kadar geçici teminat yatıracaktır. Aksi halde ihalede bir otobüs almış ise diğer otobüsler için teklif veremezler.

İhale ile ilgili hususlar

  • İstekliler, satış listesinde yer alan her bir araç için ayrı ayrı teklif verebilecektir. 
  • Her bir otobüs için bir sıra numarası belirlenmiştir. İhalede araçlar, belirlenen sıra numarası ile satışa çıkarılacaktır. İlk aracın ihale süreci bitikten sonra diğer aracın ihale sürecine başlanacaktır.
  • İstekliler, belirlenen muhammen bedelin altında olmamak üzere tekliflerini verecek olup akabinde artırım tekliflerini sunacaktır.
  • İhalede hazır bulunan İsteklilerden sıra ile sözlü veya yazılı artırma teklifleri alınır. Komisyonun uygun gördüğü her aşamada İsteklilerden yazılı son teklifleri alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Bu husus, ihale komisyonunca bir tutanakla tespit edilir.
  • İdaremiz, bu satış ihalesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, satışı yapıp yapmamakta, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapmakta serbesttir. İhale yapılmış olsa dahi satıştan tek taraflı vazgeçebilir. Bu durumda İstekliler hiçbir hak ve zarar kaybı adı altında hak iddia edemezler ve teminatları kendilerine iade edilir.
  • Satışa yapılacak araçlar, son teklif verme tarihine kadar mesai saatleri içerisinde İdare adresinde görülebilir. Alıcı, teklif vermiş olmakla araçları görmüş, incelemiş ve hali hazır durumu ile kabul etmiş sayılır. Satıştan sonra herhangi bir kusur nedeni ile itirazda bulunamaz.
  • İhaleye katılan tüm İstekliler tüm ilan şartlarını kabul ettiğine dair ilan metni üzerine imzalı olarak bildirim yapacaktır.
  • Araçların satışının yapılmasına ait oluşabilecek bütün vergi, resim ve harçlar ile noter satış masrafları Alıcı’ ya ait olacaktır.
  • İhale uhdesinde kalan İstekli satış bedelini peşin olarak, satış kararının kendisine tebliğ tarihi itibari ile en geç 5 iş günü içerisinde İdare hesabına yatıracaktır. Aksi halde yatırmış olduğu teminat, İdare adına gelir kaydedilecek ve satış işlemi iptal olacaktır.
  • İhale uhdesinde kalan İstekli, araç bedelinin tamamını ödedikten sonra en geç bir hafta içerisinde noter üzerinden araçların alımını yapacağını ve araçları teslim alacağını kabul eder.
  • Verilecek teklif fiyatlara KDV dahil olacaktır. Satışı yapılacak araçlar için fatura düzenlenecektir.
  • Araçların içerisinde bulunan kamera ve araç takip sistemi, satış işlemi kesinleştikten sonra İdare tarafından sökülecektir.
  • İşbu ilanda yazılı bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.
  • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İstekliler; tebligat adresi, ilan metni, geçici teminat matbusu ve teklif mektubu matbu formlarını ihale saatinden önce İdareden temin edebilir.

 

Ek- Satışı yapılacak araç listesi

 

SIRA NO

ARAÇ PLAKASI

MARKA - MODEL

MODEL YILI

KM

ŞASE NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

16AIB925

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2020

1.307.134

NMB41054013285615

₺10.866.432,45

₺325.992,97

 

 

2.

16TAT87

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2017

1.414.680

NMB63241013276925

₺7.359.030,55

₺220.770,92

 

 

3.

16TAT88

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2017

1.450.000

NMB63241013276926

₺7.324.030,55

₺219.720,92

 

 

4.

16TAF54

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2017

1.520.010

NMB63241013276400

₺7.289.030,55

₺218.670,92

 

 

5.

16TAF56

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2017

1.503.342

NMB63241013276641

₺7.289.030,55

₺218.670,92

 

 

6.

16TAF57

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2017

1.502.565

NMB63241013276924

₺7.271.530,55

₺218.145,92

 

 

7.

16BL233

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2015

1.219.500

NMB63203613270324

₺6.851.190,15

₺205.535,70

 

 

8.

16BL285

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2015

1.300.000

NMB63203613271185

₺6.281.190,15

₺188.435,70

 

 

9.

16BL295

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2015

1.721.915

NMB63203613271183

₺5.966.190,15

₺178.985,70

 

 

10.

16BIB483

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

478.687

NMB1054081J295375

₺15.672.589,95

₺470.177,70

 

 

11.

16BIB507

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

435.417

NMB10540X1J295376

₺15.725.089,95

₺471.752,70

 

 

12.

16BHP455

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

513.095

NMB1054021J295307

₺15.637.589,95

₺469.127,70

 

 

13.

16BHP466

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

508.820

NMB1054061J295309

₺15.637.589,95

₺469.127,70

 

 

14.

16BHP476

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

534.913

NMB1054041J295308

₺15.637.589,95

₺469.127,70

 

 

15.

16BHB312

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

515.717

NMB1054011J295203

₺15.637.589,95

₺469.127,70

 

 

16.

16BHB340

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

533.271

NMB10540X1J295202

₺15.620.089,95

₺468.602,70

 

 

17.

16BHB343

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2024

550.514

NMB1054031J295204

₺15.602.589,95

₺468.077,70

 

 

18.

16BFR950

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2023

595.125

NMB41054013295094

₺13.866.684,00

₺416.000,52

 

 

19.

16BFS250

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2023

593.985

NMB41054013295095

₺13.866.684,00

₺416.000,52

 

 

20.

16BFS259

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2023

590.763

NMB41054013295096

₺13.866.684,00

₺416.000,52

 

 

21.

16BCC420

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2023

653.410

NMB41054013294683

₺13.796.684,00

₺413.900,52

 

 

22.

16BBL913

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2023

661.599

NMB41054013294426

₺13.796.684,00

₺413.900,52

 

 

23.

16AZA646

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2022

853.270

NMB41054013293021

₺12.748.591,95

₺382.457,76

 

 

24.

16AYV766

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2022

848.483

NMB41054013293020

₺12.748.591,95

₺382.457,76

 

 

25.

16AVF107

TEMSA HD 12.2 SAFİR E6

2022

480.441

NLTRHTK8901000560

₺10.164.811,20

₺304.944,34

 

 

26.

16AVF122

TEMSAHD 12.2 SAFİR E6

2022

617.000

NLTRHTK8201000559

₺10.007.311,20

₺300.219,34

 

 

27.

16ATM041

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2022

964.563

NMB41054013291004

₺12.748.591,95

₺382.457,76

 

 

28.

16ATF096

MERCEDES OTOBÜS TOURISMO 15 RDH EVİ

2022

969.379

NMB41054013290948

₺12.643.591,95

₺379.307,76

 

 

 

İlan Olunur

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02480980