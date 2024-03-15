BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 20222/512

KARAR NO: 2024/241

MÜŞTEKİ- SANIK: CHUKWUEMEKA SAMUEL OKORONKWO

MÜŞTEKİ- SANIK: UGONNA CHIMEZIE EZUMAH

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2024 tarihli ilamı müşteki Okoronkwo ve Veraoğlu, 02/12/1991 doğumlu müşteki sanık CHUKWUEMEKA SAMUEL OKORONKWO ile müşteki sanık Christopher ve Jane kızı, 1992 Nijerya doğumlu UGONNA CHIMEZIE EZUMAH tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 12/03/2024