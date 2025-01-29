BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:25

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No : .28446470-2023/538-Ceza Dava Dosyası

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ :PROSPER ADENIYI, Christopher Adeniyi ve Magdalene Adeniyi oğlu, 01/11/2000 BENİN CİTY doğumlu,TC No:99624548388

SUÇ :Nitelikli Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 31/05/2021

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 12/11/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Suça sürüklenen çocuk Fidan ATABİNEN'in üzerine atılı nitelikli hırsızlık suçundan 5271 Sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraatine karar verildiği dair gıyabında verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftaiçerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 21.01.2025