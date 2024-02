BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2019/16200 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/16200 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapunun Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 326 ada 19 parsel, D2 Blok zemin kat (8) b.b. no.lu dubleks konut nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Muhammed Cinnah Sokak No: 1 Aqua Kavaklı Sitesi A12 Blok K: 2 D: 8 adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Beylikdüzü Tapu Müdürlüğünden temin edilen onaylı mimari projesi incelenmek suretiyle; dairenin proje itibariyle giriş zemin kat: giriş ve merdiven holü, salon, mutfak, banyo tuvalet, bir balkon alt kat: merdiven holü, bir çalışma odası, iki yatak odası olarak planlandığı ancak dairenin yerinde A12 olarak adlandırılan blokta girişe göre 2. katta, projedeki 7 no.lu daire zemin katı ile birleştirilerek (alt kısmı da ayrılarak 7 no.lu daire ile birleştirilmiş ve 7 kapı no ile kullanılmaktadır.) tek kat mesken şeklinde plan itibariyle 3+1 tipinde inşaa edildiği, fiilen giriş holü, hol, hol üzerinde salon, mutfak, oturma odası, biri ebeveyn yatak odası olmak üzere iki yatak odası, banyo tuvalet ve bir balkondan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları panel kapı, zeminler parke, ıslak alanlar seramik, pencereler pvc'dir. Ortak alanlar bej mermer, korkuluklar alüminyumdur. Dairede ısınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Projesine göre; daire brüt 176,77 m2, net 115,13 m2 kullanım alanına sahip iken yerinde inşaa edilen 3+1 tek kat meskenin net kullanım alanı yerinde yapılan ölçüm ve hesaplamalara göre net 88 m2 olarak hesaplanmıştır. Dairede kiracı ikamet etmektedir. Fiilen binada her katta dört daire bulunmaktadır. Yerinde zemin kat 7 ve 8 no.lu bağımsız bölümlerin birleştirilerek tek bağımsız bölüm olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedirler. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadırlar. E-5 Karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptirler. Yakın çevrelerinde konut tipi yapılaşmalar mevcuttur. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Adresi : Kavaklı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Muhammed Cinnah Sokak No: 1 Aqua Kavaklı Sitesi A12 Blok K: 2 D: 8 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 12.751,41 m2

Arsa Payı : 1281960306/406657766592

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama Planında, Emsal: 1.60, H= 15.50, konut alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.020.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 15:00

09/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.