BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:01

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 4 (dört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

Sıra No Ada-Parsel Adres Yüzölçümü İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 187 ada 8 parsel sayılı taşınmaz. 1.532,64 m2 Ayrık nizam, 2 Kat, E:0.40 Konut Alanı 27.587.520,00 TL 830.000,00 TL 2 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 189 ada 6 parsel sayılı taşınmaz. 507,23 m² Ayrık nizam, 4 Kat, E:0.80 Konut+Ticaret 12.173.520,00 TL 366.000,00 TL 3 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, 241 ada 7 parsel sayılı taşınmaz. 522,12 m² Ayrık nizam, 3 Kat, E:0.80 Konut+Ticaret 18.274.200,00 TL 550.000,00 TL 4 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 340 ada 12 parsel sayılı taşınmaz. 1.000,00 m² Ayrık nizam, 3 Kat, TAKS:0.25 KAKS:0.75 Konut Alanı 13.000.000,00 TL 390.000,00 TL

1-İhale sonucu belirlenecek satış bedellerine %20 KDV uygulanacaktır.

2-İhale Şartnameleri; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 3. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 20.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3-İhaleler 13.08.2024 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

4-İhale konusu taşınmazların ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alınabilecektir.

5-Taşınmazların tapu kaydında kamu hacizleri ile icrai hacizler mevcut olması halinde, hacizlerin kaldırılmasına müteakip tapu devirleri yapılabilecektir.

6-İhalelere iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

7-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 12.08.2024 günü mesai bitimine kadar (17:00) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.