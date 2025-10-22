BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BŞK.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilerek 2 (iki) yıl süreyle kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2) İşin Adı ve Niteliği: Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilerek 2 (iki) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

3) Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 2.500.000,00 TL (İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) (KDV hariç). İhale sonucu belirlenecek kira bedeline %20 KDV uygulanacaktır.

4) Geçici Teminat: 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası)

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b) Tarih ve Saati: 04.11.2025 - 10:00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 3. Katta bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılım için şartname ve eklerinin satın alınması gerekmektedir.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 03.11.2025 – 17:00

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile aşağıdaki belgelerle birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir ve ihale günü ve saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunulacaktır.

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

ÖZEL KİŞİLER:

a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b. Adres Yerleşim Belgesi.

c. Geçici Teminat Makbuzu.

d. Şartname Bedeline ait Makbuz.

e. Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.

f. 2 adet N1 sınıfında (en az 2015 model) Kamyonet cinsi atık toplama aracının istekliye ait olduğunu gösterir ruhsat belgeleri.

g. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisans Belgeleri (Belge tarihleri ihale gününde geçerli olmak kaydı ile).

h. İş deneyim belgeleri; ilan tarihinden geriye doğru sözleşme veya protokole bağlanmış 3 yıllık kamu tecrübesini gösteren ve 3 farklı kurumdan alınmış belgeler.

a. En az 1 çevre mühendisi çalıştırılmasına ait Lisans Diploması ve ihale ilan tarihinden en az 3 ay öncesine ait SGK dökümleri.

TÜZEL KİŞİLER:

a. Faaliyet Belgesi (Ticaret Sanayi Odası vb.).

b. İmza sirküleri (Noterden).

c. İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi.

d. Ticaret Sicil Gazetesi.

e. Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi.

a. 2 adet N1 sınıfında (en az 2015 model) Kamyonet cinsi atık toplama aracının istekliye ait olduğunu gösterir ruhsat belgeleri.

j. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisans Belgeleri (Belge tarihleri ihale gününde geçerli olmak kaydı ile).

k. İş deneyim belgeleri; ilan tarihinden geriye doğru sözleşme veya protokole bağlanmış 3 yıllık kamu tecrübesini gösteren ve 3 farklı kurumdan alınmış belgeler.

ax. En az 1 çevre mühendisi çalıştırılmasına ait Lisans Diploması ve ihale ilan tarihinden en az 3 ay öncesine ait SGK dökümleri.

10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.