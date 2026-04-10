T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/40317 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40317 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: SATIŞA KONU TAŞINMAZ; İcra Müdürlüğü dosyası içerisinde mevcut tapu kayıt suretine göre; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 170 ada 28 parselde kayıtlı,4.485,00m2 yüzölçümlü, B.A.K. 2 Blok Bina ve Arsası nitelikli ana taşınmazda; kat mülkiyetli,130/2184 arsa paylı, C2B Blok, 2. Kat, (3) bağımsız bölüm numaralı Dubleks Konut nitelikli taşınmaz olduğu, Konu taşınmazın arsa payı yüksek olup, bulunduğu binanın az katlı ve arsa payının yüksek oluşu değerini olumlu etkilemektedir.Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde yer alan site 8 bloktan oluşmakta olup, her blokta 4 bağımsız bölüm olmak üzere 32 bağımsı bölümden oluşmaktadır. konu taşınmazın yeraldığı C2B blok bodrum+ Zemin+ 3 normal kat olmak üzere Betonarme Karkas Sistemde inşa edilmiş olup, blokta 4 bağımsız bölüm yer almaktadır. Taşınmazın Zemin ve 1. Katında 2 adet Dubleks Konut, 2. ve 3. Katında 2 Dubleks Konut olmak üzere 4 bağımsız bölüm yer almaktadır. Her bağımsız bölümün bodrum katta eklentisi bulunmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Açık otopark imkanı bulunmakta olup, peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.Yerinde ve Beylikdüzü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gönderilen mimari projesi üzerinde yapılan incelemede, 3 Bağımızız Bölüm Numaralı Dubleks konut plan itibariyle; 2. Katta, (Giriş bu kattan sağlanmaktadır) antre, salon, mutfak, tuvalet, dubleks merdiveni hacimlerinden oluşmakta olup, katlar arası bağlantıyı sağlayan ahşap kaplamalı dubleks merdiveni ile çıkılan 3 katta: hol, birisi ebeveyn banyolu 3 oda, banyo, balkon hacimlerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvcdir. Daire doğalgaz kombilidir. Ortak alanlar mermer, merdiven ferforje demir+ahşaptan imal edilmiştir. Site içerisinde yer almaktadır. Net 140,00 m2 kullanım alanına sahiptir.

Adresi: Barış Mahallesi Menekşe Sokak No: 7 Göksenin Sitesi Orkide Apartmanı Kat:2 Daire:3 Beylikdüzü/İstanbul

Yüzölçümü: 4.485,00 m2

Arsa Payı: 130/2184

İmar Durumu: İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi, 170 ada, 28 no.lu parsel 21.01.2017 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 9.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

ARTIRMA BİLGİLERİ

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/05/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati: 03/06/2026 - 13:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/06/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati: 29/06/2026 - 13:55

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.